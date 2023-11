Aanpak verkeersoverlast Groot-Ammers loopt vertraging op; geen mensen beschikbaar

vr 17 nov. 2023, 08:52

GROOT-AMMERS • Door gebrek aan ambtelijke capaciteit en een projectleider lukt het de gemeente Molenlanden niet om te verkennen welke maatregelen er genomen kunnen worden om de verkeersoverlast op de Voorstraat/Sluis in Groot-Ammers te beperken.

De gemeenteraad van Molenlanden heeft in juli dit jaar besloten om geen randweg aan te leggen rondom het dorp, omdat dat te duur is. De raad heeft toen aan het gemeentebestuur gevraagd om samen met de omwonenden en ondernemers te verkennen wat er aan alternatieve maatregelen en interventies haalbaar en kansrijk is en dit aan het eind van 2023 aan de raad voor te leggen. Dat tijdstip is niet haalbaar door gebrek aan ambtelijke capaciteit en een projectleider.

Helemaal stilgezeten heeft de gemeente ook weer niet. “We starten niet vanaf nul”, meldt het gemeentebestuur. De verkeersanalyse en mogelijke oplossingsrichtingen uit het onderzoek van Antea uit 2017 worden bijvoorbeeld uit de la gehaald. “Een deel van de daar genoemde maatregelen is de afgelopen jaren al uitgevoerd”, aldus de gemeente Molenlanden. Ook ideeën vanuit de politiek worden meegenomen.

“In een eerste fase kijken we naar de impact en globale kosten van mogelijke maatregelen, zonder dat we voor alle maatregelen al volledige onderzoeken, ontwerpen en kostenramingen opstellen”, laat de gemeente Molenlanden verder weten.

Verder komt er waarschijnlijk volgende maand al een panel dat uit inwoners en ondernemers gaat bestaan. Dit panel gaat plannen toetsen, aanscherpen en kan nieuwe ideeën aandragen. Ook komen er inloopbijeenkomsten voor betrokkenen.

“Op basis van de opbrengst van het participatieproces werken we toe naar een pakket aan maatregelen dat in eerste termijn in een opiniërende raadsbijeenkomst aan uw raad wordt voorgelegd”, aldus de gemeente Molenlanden.