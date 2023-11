Flinke daling doorstroom vanuit WW naar bijstand in Gorinchem

do 16 nov. 2023, 15:00

Nieuws 423 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

REGIO • In 2022 kwamen in de arbeidsmarktregio Gorinchem 46 mensen na hun WW-uitkering terecht in de bijstand. Dit zijn er 69 minder dan in 2021, wat betekent dat er dus sprake is van een daling van 60 procent.

De gunstige situatie voor werkzoekenden op de arbeidsmarkt droeg bij aan deze daling. Van de mensen die doorstroomden naar de bijstand, woonde de helft in Gorinchem. Het doorstroompercentage voor Gorinchem (4,0 procent) lag dan ook hoger dan voor de andere gemeenten in de arbeidsmarktregio Gorinchem (2,4 procent). Met een landelijke gemiddelde van 2,9 procent is het doorstroompercentage wat hoger in arbeidsmarktregio Gorinchem.

Laagste doorstroompercentage van WW naar bijstand in vijf jaar

UWV beëindigde in Gorinchem 1.568 WW-uitkeringen in 2022. Dat gebeurde omdat mensen werk vonden of omdat de maximale termijn voor hun recht op WW-uitkering verstreek. Bij 2,9 procent van de beëindigde WW-uitkeringen volgde een bijstandsuitkering.

Dit percentage vanuit de WW is de afgelopen vijf jaar nog nooit zo laag geweest. In 2019 was dat nog 3,9 procent. In alle leeftijdsklassen daalde de doorstroom vanuit de WW naar de bijstand. De gunstige arbeidsmarkt voor werkzoekenden droeg hieraan bij: door grote personeelstekorten zijn werkgevers meer bereid functie-eisen aan te passen voor hun moeilijk vervulbare vacatures.

Doorstroompercentage ‘overig’ Gorinchem gunstiger dan voor Gorinchem

Voor de gemeente Gorinchem kwam in 2022 het doorstroompercentage naar de bijstand uit op 3,9 procent (5,4 procent in 2021), en voor het totaal van de overige gemeenten in arbeidsmarktregio Gorinchem op 2,4 procent. Uit eerdere analyses van UWV naar de doorstroom vanuit de WW naar de bijstand bleken een aantal verklarende factoren.

Alleenstaanden, laag opgeleiden en mensen die wonen in grote steden en/ of wijken met een lage sociaaleconomische status komen vaker dan gemiddeld na afloop van de WW in de bijstand terecht. Als werkzoekenden kunnen terugvallen op sociale netwerken kan dat het risico op doorstroom naar bijstand verminderen. De gegevens zijn per arbeidsmarktregio en per gemeente online te raadplegen.

UWV draagt hier aan bij door extra aandacht te schenken aan alle cliënten die nog 3 maanden dienstverlening krijgen totdat zij uitstromen uit de WW en eventueel doorstromen naar de bijstand.