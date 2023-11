Estafette ‘Rotary 100 jaar’ door Alblasserwaard getrokken

do 16 nov. 2023, 12:48

BLESKENSGRAAF • De emissieloze estafette ter ere van het honderdjarige bestaan van Rotary in Nederland, is op 15 november door de Alblasserwaard getrokken. De fietsers gingen van Rotaryclub Noord en Merwede in Kinderdijk naar Rotaryclub Alblasserwaard in Bleskensgraaf, om vervolgens door te fietsen naar Rotaryclub Sliedrecht. In Bleskensgraaf werden een aantal fruitboompjes overhandigd aan wethouder Jan Lock van de gemeente Molenlanden, als aanzet voor een voedselbos in Molenlanden.

100 jaar Rotaryclubs

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de eerste Rotaryclubs in Nederland zijn opgericht. Om dat te vieren wordt er onder andere een emissieloze Estafette georganiseerd. Deze is, per fiets, op 28 januari van start gegaan in het Olympisch Stadion in Amsterdam en verbindt de 500 clubs in Nederland met elkaar via vijf duizend kilometer over allerlei fietspaden. De tocht eindigt op zaterdag 16 december in Hulst, waar een door Rotary aangeboden voedselbos wordt aangeplant.



Fruitboompjes

Deze week ging de tocht door de Alblasserwaard, waarbij diverse leden van de verschillende Rotaryclubs de fietstocht aflegden en het ‘stokje doorgaven’. Bij restaurant De Burgemeester in Bleskensgraaf ontving wethouder Jan Lock uit handen van Rotaryclub Alblasserwaard een aantal –door Jungheim Fruit plants in Ottoland gesponsorde– fruitboompjes, als aanzet voor een lokaal voedselbos in Molenlanden; in navolging van het Rotary voedselbos in Hulst.



Rotary Club Alblasserwaard

De leden van Rotary Alblasserwaard maken onderdeel uit van een wereldwijd netwerk van mensen die graag iets terug willen doen voor de samenleving vanuit hun professie, kennis, ervaring of betrokkenheid daarbij. Hiertoe heeft de club initiatief genomen voor de Wensboom en organiseert zij als fundraisers onder andere de Alblasserwaardse Haring Paling Party en de Fietsmolentocht.