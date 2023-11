ingezonden mededeling

Voordelen van Douglas hout

di 14 nov. 2023, 13:42

Wanneer je hout nodig hebt voor persoonlijke projecten of juist voor bedrijfsmatige doeleinden, dan is Douglas hout uitermate geschikt. De populariteit van dit type hout neemt in Nederland enkel toe en dat is geenszins verwonderlijk. Dit hout heeft in eerste instantie een geelrode tot geelbruine kleur, maar dit verkleurd op een gegeven moment. Hierdoor eindig je met hout dat is voorzien van een prachtige oranje met bruine gloed. Een warme tint die van elk project een waar succes maakt.

Je kunt Douglas hout inzetten voor het bouwen van verschillende constructies. Het kent een lange levensduur en is hierdoor een duurzaam alternatief op menig andere houtsoort. Het hout is eenvoudig te bewerken wat ook in het voordeel van deze houtsoort spreekt. Er zijn daarnaast nog meer voordelen te benoemen die Douglas hout tot favoriet maken.

Populariteit door gunstige eigenschappen

Douglas hout is uiterst populair en dit is volstrekt begrijpelijk. Er zitten namelijk veel positieve voordelen aan de bewerking van het hout. Je kunt er namelijk bijna alles mee bouwen, zonder dat het in kwaliteit afneemt. Het hout blijft voor langere tijd in uitstekende conditie, zelfs wanneer het onbewerkt is. Onbehandeld kent het hout reeds een levensduur van 15 jaar, wat verlengd kan worden tot maximaal 50 jaar met behandeling. Het hout kent een duurzaamheidsklasse 3, doordat het onverwoestbaar is. Het hout is in hoge mate harshoudend en uitstekend bestand tegen houtrot. Naast bewerking met nagels, spijker of schroeven is het hout bovendien goed te verlijmen, wat in bepaalde situaties goed uitkomt. Als je wilt voorkomen dat het hout binnen een jaar vergrijsd, dan doe je er verstandig aan om het te behandelen met gekleurde of transparante beits. Ook kun je het verven of impregneren om de levensduur verder te verlengen.

Geschaafd Douglas hout

Bij Wood and Colors kun je kiezen uit verschillende soorten Douglas hout. Er is een verschil tussen Douglas geschaafd en Douglas fijnbezaagd hout. Douglas geschaafd hout biedt je hout, waarbij het oppervlak glad is geschaafd. Je kunt geschaafde Douglas balken, planken of regels bestellen, waarbij je rekening dient te houden met het afschaven van het hout. De afmeting van het hout kan hierdoor iets kleiner worden. Het Douglas hout wordt gladder door het schaven en ziet er hierdoor mooi afgewerkt uit. Verschillende onderdelen van het Douglas hout kunnen worden geschaafd, zoals planken, balken of palen. Hiervan is een ruim assortiment verkrijgbaar, waarbij je eenvoudig selecteert op geschaafd Douglas hout.

Fijnbezaagd Douglas hout

Wanneer je meer een grove structuur wenst, dan leent fijnbezaagd Douglas hout zich hiervoor. Dit ruwe hout kan eveneens als balken, planken of palen worden gebruikt, echter is het oppervlak hiervan niet glad. Het is daardoor een stuk eenvoudiger om splinters op te lopen. Het oppervlak is licht ruw, doordat het minder arbeidsintensief is bewerkt. Het hout krijgt hierdoor een robuuster uiterlijk en oogt natuurlijker. Ook dit hout is uitermate geschikt voor toepassingen binnen diverse projecten. Fijnbezaagd Douglas hout kan in zwart of naturel kleur worden gebeitst of geverfd. Menig andere kleur hecht zich moeilijker aan de structuur van het hout. Specialisten bij Wood and Colors kunnen je informeren welk type Douglas hout het beste kan worden ingezet voor het betreffende project waaraan je werkt.