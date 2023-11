ingezonden mededeling

Otoplastieken bieden perfecte bescherming tegen harde geluiden

di 14 nov. 2023, 13:33

Otoplastieken zijn oordoppen die beschermen tegen harde geluiden. In het dagelijks leven kun je overweldigd raken door uiteenlopende harde geluiden, die voortkomen uit muziek, het verkeer, of zelfs in communicatie met mensen. Je oren zijn gevoelig en kwetsbaar en het kan verstandig zijn om deze te beschermen. Zeker als je snel overprikkeld raakt en door geluiden wordt afgeleid, kunnen oordoppen als otoplastieken uitkomst bieden.

In de otoplastieken zitten speciale filters, die ervoor zorgen dat harde geluiden gedempt worden, zonder dat het geluid verder te zeer wordt vervormd. Otoplastieken moeten de juiste pasvorm hebben, zodat de gehoorgang zorgvuldig wordt afgesloten. Je wilt je gehoor beschermen en ervoor zorgen dat het geluid tot een niet schadelijk niveau wordt afgezwakt. Zo hoor je alsnog wat nodig is, zonder dat er te veel druk op het gehoor wordt gelegd.

Oordoppen op maat maken

Om ervoor te zorgen dat oordoppen goed passen, is het mogelijk om deze op maat te laten maken. Je wilt dat oordoppen goed zitten, zonder dat je hier hinder aan ondervindt. Tevens wil je voorkomen dat de oordoppen gaan lekken, of wel dat er geluid langs kan gaan. Geluiden moeten door de otoplastieken optimaal worden gedempt, zodat schadelijke geluiden je gehoor niet aantasten. Op maat gemaakte oordoppen vormen zich geheel naar je oor, waardoor je niet langer voelt dat ze inzitten en bovendien zal het geluid optimaal buiten kunnen houden. Otoplastieken zijn duurzaam in gebruik, doordat gehoorbescherming op maat langer mee zal gaan. Gehoorbescherming is geen overbodige luxe in een wereld vol geluiden. Je wilt je gehoor optimaal beschermen en niet telkens worden afgeleid door allerlei geluiden om je heen. Met de juiste otoplastieken verhelp je overprikkeling en kun je je aandacht geven aan dingen die er werkelijk toe doen.

Duurzaam gehoor met otoplastieken

Door otoplastieken op maat te maken, zorg je ervoor dat de oordoppen comfortabel zitten. Vaak wordt gedacht dat oordoppen op maat erg duur zijn, echter zul je hier veel langer profijt aan ondervinden. Een goede pasvorm zorgt ervoor dat je gehoor beschermd blijft en dat er geen geluid onnodig langs de oordoppen gaat. Ook zullen ze niet uitvallen, maar uitstekend op hun plek blijven, waardoor je er meer aan hebt. Speciaal op maat gemaakte otoplastieken zorgen voor een optimale bescherming en een perfecte demping van geluid. Elk oor is uniek, waardoor het verstandig is om otoplastieken op maat te laten afstellen. Je zorgt zo voor een goede sluiting, waar geen geluid langs kan. Maatwerk is van groot belang om de beschermende filters perfect te plaatsen.

Modellen van otoplastiek

Met de juiste otoplastieken zorg je ervoor dat harde geluiden worden gedempt, zonder dat de spraakverstaanbaarheid of richting horen wordt benadeeld. Reguliere oordoppen moet je jaarlijks vervangen, maar otoplastieken op maat gaan veel langer mee. Ook zul je geen last hebben van oorpijn door het dragen van gehoorbescherming op maat. Het materiaal waaruit het gemaakt is, is comfortabel en voorkomt lekkage van geluiden. Er zijn zowel siliconen als acrylaat modellen waaruit je kunt kiezen bij oordoppen op maat.