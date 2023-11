ingezonden mededeling

Een Arturo gietvloer voor woon- of werkomgeving

di 14 nov. 2023, 12:59

Nieuws 159 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

Een nieuwe vloer uitkiezen kan een hele opgave zijn. Je wilt een huiselijk gevoel creëren maar ook profiteren van een strak design dat eenvoudig schoon te houden is. Er zijn verschillende soorten vloeren en vloerbedekkingen te bedenken, elk met voor- en nadelen. Mogelijk zul je niet direct aan een gietvloer denken met betonnen uitstraling. Toch kan dit uitstekend dienen als vloer voor je woning, waarbij het volledig aansluit bij eigen stijl en wensen.

Uiteraard leent een gietvloer zich ook uitstekend als vloerbedekking voor werkomgevingen als kantoren, restaurants of openbare instanties. Je creëert er een open sfeer mee, die je zal verrassen. Steeds meer mensen ontdekken de voordelen van een gietvloer als toepassing in woningen, scholen of andere gebouwen waar veel bezoekers zijn. Het is zeker een overweging waard om te kiezen voor een gietvloer als alternatief op gebruikelijke vloerbedekking.

Voordelen van een gietvloer

Dit type vloer is in verschillende kleuren en uitvoeringen verkrijgbaar, zodat er altijd een passende keuze kan worden gemaakt. Ook worden kleuren met elkaar gemengd om een uniek en speels effect te creëren. Een Arturo gietvloer leent zich uitstekend voor uiteenlopende omgevingen. Naast bedrijfspanden kan een gietvloer ook in een woning worden gelegd. Deze vloeren zijn van uitstekende kwaliteit en uiterst slijt- en krasvast. Ook met kinderen of huisdieren zijn gietvloeren daardoor perfect in gebruik en kost het weinig moeite om deze schoon en stofvrij te houden. Een gietvloer is bovendien UV-bestendig en zal daardoor niet verkleuren wanneer de zon hierop naar binnen schijnt. Je kunt kiezen uit een rijk aanbod aan kleuren die niet zullen verbleken of vervuild raken. Een ander voordeel van een gietvloer is dat deze uitstekend zijn te combineren met vloerverwarming.

Statement met gietvloer

Wanneer je zoekt naar een meubelstuk of aankleding dat indruk maakt, dan is een gietvloer eveneens een aangewezen optie. Juist de vloer wordt hierdoor blikvanger in je woning of bedrijfspand. Een groot deel van de algehele sfeer binnen je woonruimte zal door de gietvloer worden bepaald. Doordat deze de volledige aandacht zal opeisen, is het van belang dat de gietvloer aan al jouw wensen en verwachtingen voldoet. Binnen de Arturo Collection kun je kiezen uit een ruim aanbod aan opties en kleuren. Zo vind je de perfecte vloer, die de juiste uitstraling biedt voor jouw woning. De kleur zal aansluiten bij jouw unieke woonstijl en de vloer wordt een echte eyecatcher waar menigeen van onder de indruk zal zijn. Kies voor een duurzame vloer met een gietvloer en profiteer van uitstraling, klasse en stijl. Uiteraard is eveneens het onderhoud eenvoudig, doordat de vloer egaal en glad gelegd wordt.

Betonlook of unicolor voor gietvloer

Er zijn verschillende soorten gietvloeren verkrijgbaar. Je kunt zelf het eindresultaat bepalen. Afhankelijk van de belasting kan een gietvloer een geschikte oplossing zijn voor elke ruimte. Er is slechts een geringe laagdikte nodig, waardoor een gietvloer vaak wordt toegepast bij renovaties of nieuwbouwprojecten. Een gietvloer sluit perfect aan bij individuele behoeften. Je kunt kiezen voor een betonlook, een unicolor of juist voor een gietvloer met decoratieve flakes. Ga voor een moderne, strakke uitstraling met een glas en naadloos design en heb geen omkijken meer naar onderhoud. Een uitstekende keuze voor elk type interieur.