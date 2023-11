ingezonden mededeling

Zonnepanelen op je dak voor groene Energie

di 14 nov. 2023, 12:54

Zonnepanelen zijn een uitstekende manier om op een duurzame manier aan voldoende energie te komen. Zeker met stijgende energiekosten wil je oplossingen bedenken die kunnen bijdragen aan het verlagen van deze terugkerende kosten.

Kies voor zonnepanelen wanneer je in Amersfoort of omgeving woont. Atlas Power plaatst zonnepanelen op daken door middel van een vakkundige montage. Gediplomeerde medewerkers hebben jarenlange ervaring opgedaan in het plaatsen van zonnepanelen en weten precies hoe je het meeste profijt hiermee kunt behalen. Zonnepanelen bieden veel voordelen en zijn een verstandige investering. Deskundig advies over zonnepanelen kan worden ingewonnen bij deze specialist, waarna de mogelijkheden uitgebreid met je worden besproken.

Investeren in zonnepanelen

Er zijn diverse regelingen die bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen in Amersfoort (geldt ook voor andere plaatsen) tot een verstandige en betaalbare investering maken. De overheid onderkent de voordelen van het zonnepanelen en wil duurzaamheid motiveren. Door zonnepanelen te plaatsen op het dak van je woning, hoef je minder energie te vragen van reguliere energiebedrijven. De zonnepanelen wekken immers zelf energie op die je kunt inzetten voor het opladen van apparaten of het verlichten van je woning. De aanschaf van zonnepanelen kan nog duur uitvallen, waardoor veel mensen zich hierdoor laten afschrikken. Er zijn echter genoeg manieren om de kosten te drukken en uiteindelijk levert het ook kostenbesparing op. De investering is door middel van de salderingsregeling eenvoudig terug te verdienen. Binnen enkele jaren heb je de kosten die je maakt voor aanschaf van zonnepanelen er weer uitgehaald en profiteer je van korting op de jaarlijkse energierekening.

Terugverdientijd voor zonnepanelen

Afhankelijk van het soort zonnepanelen en het aantal dat je plaatst op het dak van je woning zul je in enkele jaren de investering hebben terugverdiend. Doorgaans staat hiervoor echter een periode van 7 jaar. Ondanks dat de salderingsregeling wordt afgebouwd, zul je alsnog de investering er binnen enkele jaren uit kunnen halen. De salderingsregeling houdt in dat je de zelfgeproduceerde elektriciteit kunt terug leveren aan het energienetwerk. In de zomermaanden wek je immers veel energie op, wat je als een tegoed kunt behouden voor de wintermaanden waarin minder energie wordt opgewekt. Hoe meer energie je opwekt, des te minder energie heb je nodig vanuit een energieleverancier. Hierdoor zal de jaarlijkse energierekening aanzienlijk lager uitvallen. Je kunt zelfgeproduceerde energie wegstrepen tegen energie die je anders nodig had vanuit het energienetwerk.

Vakkundig geïnstalleerd

Met zonnepanelen kun je aanzienlijk besparen op kosten voor energieverbruik. Bovendien stijgt de waarde van je woning, doordat je zorgt voor duurzaamheid. Je bent onafhankelijk van leveranciers, doordat je een groot deel van de energie zelf opwekt. Duurzame energie is groene stroom die altijd beschikbaar is. Zonnepanelen zijn zeker de moeite en investering waard. Voor meer informatie en deskundig advies kun je terecht bij Atlas Power. Zonnepanelen worden vakkundig geplaatst zodat het meeste voordeel hiermee te behalen valt. Goede zonnepanelen leveren veel energie op, die direct kan worden gebruikt in de eigen woning, waardoor minder energie nodig is van de energieleverancier.