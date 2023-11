Begroting Molenlanden: Hogere woonlasten, compensatie voor minima

wo 15 nov. 2023, 12:24

Nieuws 729 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

MOLENLANDEN • Waardlanden, de burgerinitiatievenpot en de compensatie van woonlasten voor minima. Dat waren donderdagavond de belangrijkste onderwerpen van het raadsdebat van de gemeente Molenlanden over het vaststellen van de begroting voor 2024.

De zorgen van de raad zitten met name op de stijging van de woonlasten met (gemiddeld gezien) 9 procent. “Blijft het daar, gezien de financiële zorgen bij Waardlanden, wel bij? En is er in de begroting van volgend jaar wel goed gerekend?” Dat vroegen onder meer Doe Mee! Molenlanden en het CDA zich af.

Zorgen bij Waardlanden

Wout de Jong (CDA): “Er is een acute kapitaalbehoefte van ruim 2,5 miljoen, waarvan Molenlanden 800.000 euro aan de mat staat.” Dat tekort wordt gepresenteerd in de najaarsnota. “Wel belangrijk om te noemen”, rekende De Jong voor, want in 2023 is er met de wetenschap van nu 50 euro per huishouden te weinig begroot. “Moet de raad daarom nu al ingrijpen om de begroting kloppend te krijgen en niet tegen een tekort van drie ton aan te lopen?”

Daarop kon wethouder Bram Visser een deels geruststellend antwoord geven. Pas in december worden de tarieven definitief vastgesteld. Dat betekent dus dat de genoemde bedragen nog niet definitief zijn en dat het laatste woord over de tekorten bij Waardlanden nog niet is gezegd. Tijdens het bespreken van de najaarsnota in december komt dit onderwerp op tafel.

65 euro

Mede om de verhoging van de woonlasten dienden de ChristenUnie en Progressief Molenlanden samen een motie in om de minima met een inkomensgrens tot 120 procent van het bijstandsniveau tegemoet te komen met 65 euro. “We willen hiermee een handreiking doen”, legde Ferry van der Koelen (PM) toe. “Iedere euro richting deze doelgroep is een stukje handreiking naar deze doelgroep.”

“Bovendien”, zegt Stam, “is er geld over in het Molenlandse Ondersteuningsfonds. Als we tijdens de najaarsnota besluiten dat we dit naar volgend jaar overhevelen, hoeft het niet van deze begroting af.”

Het voorstel voor het overhevelen van het overschot naar volgend jaar moet inderdaad bij een toekomstige vergadering als voorstel op tafel komen, bevestigde wethouder Bram Visser.

Burgerinitiatieven

“Het korten van 100.000 euro op de burgerinitiatievenpot geeft een signaal af”, betoogde Harry Stam van de ChristenUnie. “Terwijl het een belangrijke pijler is voor het verkleinen van de afstand tussen de gemeente en de inwoners.”

Volgens wethouder Maarten van Helden is het bedrag dat voor de burgerinitiatieven gereserveerd blijft, 100.000 euro, gebaseerd op de uitgaven van afgelopen jaar. In het tweede kwartaal van 2024 informeert wethouder Maarten van Helden de raad over wat zo’n impuls betekent.

Zowel met de motie als het begrotingsvoorstel stemde de gemeenteraad unaniem in.