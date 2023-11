Sinterklaasactie van World Servants-groep in Giessenburg

wo 15 nov. 2023, 08:53

GIESSENBURG • Sinterklaas en z’n Pieten zijn alweer bijna in het land, daarom heeft World Servants Giessenburg een hele leuke Sinterklaasactie bedacht.

Voor de World Servants-reis van actiegroep Giessenburg naar Bolivia kun men Sinterklaas en zijn Pieten boeken voor een 15 minuten durend thuisbezoek in Giessenburg. Tijdens het thuisbezoek neemt Sinterklaas de tijd voor de kinderen en is er tijd voor het nemen van foto’s. Uiteraard voorzien de pieten iedereen van strooigoed. De prijs voor een thuisbezoek is 35 euro. De gehele opbrengst is voor de World Servants-reis naar Bolivia. Sinterklaas kan langskomen op de volgende data: 25 november (16.00 tot 21.00 uur), 1 december (17.00 tot 21.00 uur), 2 december (16.00 tot 21.00 uur) en 5 december 2023 (17.00 tot 20.00 uur).

Opgeven uiterlijk woensdag 22 november via whatsapp 06-51561471 (Eliseba van Zuthem) of elisebavanzuthem@gmail.com.

Graag bij aanmelding de datum en het gewenste tijdstip(pen) doorgeven. Men ontvangt een bevestiging van de afspraak en het exacte tijdstip, waarbij men ook de vraag krijgt nog enkele persoonlijke gegevens van het gezin door te geven.