De Zonnebloem Graafstroom jubileert

vr 24 nov. 2023, 07:00

REGIO • De afdeling Graafstroom van De Zonnebloem bestaat 25 jaar. De vrijwilligers brengen al een kwart eeuw warmte en gezelligheid in veel mensenlevens.

Oud-bestuurslid Riet Kortleve uit Brandwijk hoort bij de eerste vrijwilligers van de Graafstroomse afdeling. “Ik wilde heel graag meedoen”, vertelt ze. “Veel mensen denken bij De Zonnebloem aan de uitstapjes en boottochten die we maken, maar het bezoekwerk is het belangrijkst. Het is ontzettend dankbaar werk. Ik heb jaren iedere week een meneer bezocht. Hij huilde altijd als ik weg ging.”

Kerstster

De oprichting was in november 1998. “Na een bericht in de krant meldden zich vijftien vrijwilligers. Vier van hen wilden in het bestuur. We kregen startgeld en informatie van de landelijke organisatie en hulp van afdelingen in de regio. In december bezorgden we een mini-kerstster bij mensen die tot de doelgroep behoorden. Dat waren: langdurige zieken, lichamelijk gehandicapten, hulpbehoevende ouderen en eenzamen. Al gauw hadden we zeventig gasten in onze zeven dorpen van het voormalige Graafstroom: Goudriaan, Ottoland, Brandwijk, Molenaarsgraaf, Wijngaarden Bleskensgraaf en Oud-Alblas.”

Uitgestrekt gebied

Het aantal vrijwilligers bleef ook groeien. “Maar doordat ons gebied zo uitgestrekt was, was het best moeilijk om de bezoekjes te regelen. Daarom begonnen we met contactpersonen per dorp. Dat werkte goed. Jarenlang hebben we meer dan vijftig vrijwilligers gehad.” Bestuurslid Nelly van Muijlwijk: “Momenteel hebben we 32 vrijwilligers. Dat is voldoende voor het bezoeken van onze tachtig gasten.”

Donaties

Geld voor uitstapjes en andere gezellige activiteiten komt uit verschillende bronnen. Nelly: “Van de opbrengst van lotenverkoop krijgen we iets meer dan de helft. Ook krijgen we geld uit de Raboclubkas. Af en toe ontvangen we een donatie van de Kringloopwinkel Graafstroom” De huidige voorzitter, Annette van Vianen: “We hebben ook sponsoren en krijgen subsidie van de gemeente.” Riet: “Destijds stonden wij ook op braderieën om geld in te zamelen en we verkochten zelfgemaakte kaarten.”

Stamppottenmiddag

Nelly is betrokken sinds 2011, Annette sinds 2020. “Ik vind het leuk om met ouderen dingen te doen, om mensen thuis te bezoeken. Op onze gezellige middagen zie je de mensen genieten.” Annette maakte als beheerder van het dorpshuis in Ottoland al veel vergaderingen en activiteiten van De Zonnebloem mee. “Mijn moeder was lange tijd vrijwilliger en ik hielp haar wel eens. De vergaderingen waren altijd in het dorpshuis, dus toen ze geen voorzitter konden vinden dacht ik: ik loop hier toch al rond en ik draag De Zonnebloem een warm hart toe, laat ik het maar doen. Het is mooi om de ouderen te zien genieten, bijvoorbeeld tijdens onze stamppottenmiddag.”

Bezoek en uitstapjes

Via de landelijke organisatie kunnen mensen die gast willen worden zich aanmelden. Nelly: “Nieuwe leden vragen we of ze bezoek willen van een vrijwilliger. Verder hebben we zeven gezellige middagen per jaar en in de zomer is er een kleinschalige activiteit in elk dorp. Met de gasten uit Ottoland zijn we dit jaar pannenkoeken gaan eten op de Avonturenboerderij in Groot-Ammers.” Riet: “Je kunt als afdeling ook inschrijven voor een boottocht van de landelijke afdeling.” Annette: “Ja, maar een boottocht is erg duur, dat doen we niet meer elk jaar.” Nelly: “De Zonnebloem heeft een eigen boot voor vakanties, daarvoor kunnen mensen zich via de landelijke organisatie aanmelden. Dat is ontzettend leuk, je ziet allemaal blije gezichten van mensen die genieten.”

Jubileum

Om het jubileum te vieren is er voor vaste gasten en (oud-)bestuursleden op dinsdag 28 november een gezellige middag in het Dorpshuis in Ottoland, met muziek en een high tea.