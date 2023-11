Nieuwlandse Marieke van der Spek (CDA) vol vertrouwen richting de verkiezingen: ‘Wij kunnen dé verrassing worden’

wo 15 nov. 2023, 07:17

REGIO • Marieke van der Spek is in deze regio vooral bekend als fractievoorzitter van het CDA Vijfheerenlanden, maar momenteel is ze ook druk met de campagne voor de landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer. Van der Spek staat namelijk op plaats 29 voor de partij die er in de voorlopige peilingen nog niet al te best voor staat.

“Ik ben misschien erg optimistisch, maar ik denk toch dat we op 22 november meer dan tien zetels gaan halen”, vertelt een overtuigde Van der Spek. In de peilingen schommelt haar partij momenteel tussen de vier en zeven zetels.

Geen boosheid

“Er zijn nog veel zwevende kiezers en mede daardoor denk ik dat wij weleens de verassing van de verkiezingsdag kunnen worden. Ik merk tijdens de campagne dat mensen geïnteresseerd zijn in waar dit CDA voor staat. Natuurlijk ziet iedereen dat we het als partij niet makkelijk hebben, maar ik merk niet veel boosheid richting ons, al is men natuurlijk wel kritisch.”



Van der Spek geeft een voorbeeld: “Ik sprak een man op de Paardenmarkt in Vianen die kritisch was op de beruchte stikstofkaart van Nederland. Als regeringspartij worden ook wij hierop aangekeken. Ik heb hem uitgelegd dat wij het ook niet eens waren met de kaart. Wij vinden dat maatregelen niet van bovenaf moeten worden opgelegd, maar dat we eerst met de boeren in gesprek moeten om van daaruit een met een plan te komen.”

Klassieke CDA-standpunten

In het verkiezingsprogramma lijkt het CDA terug te gaan naar een aantal klassieke CDA-standpunten.

“Dat klopt”, bevestigt Van der Spek. “Ik geloof zelf ook veel meer in de kracht van ‘wij’. Het is inderdaad van oudsher een CDA uitgangspunt dat we het met elkaar moeten doen, maar ik denk dat daar nu meer behoefte aan is dan ooit. Fatsoenlijk met elkaar omgaan is niet ouderwets, maar van alle tijden. We leven in een gepolariseerde samenleving waarin mensen lijnrecht tegenover elkaar staan, maar mensen zijn er ook klaar mee om tegenover elkaar te blijven staan. Niet alles is links of rechts. Wij zitten in dat midden en dat is waar we naartoe moeten.”

NSC en BBB

Volgens van der Spek is dat ook wat veel mensen willen, afgaande op de peilingen. “Het feit dat het NSC van Pieter Omtzigt er zo goed voor staat is een bevestiging dat er nog altijd behoefte is aan het christen-democratisch verhaal. Het is een beetje onze pech dat er met het NSC en de BBB twee partijen zijn met een verkiezingsprogramma dat gelijkenissen heeft.”

“Het NSC kijkt alleen bijvoorbeeld iets meer naar de wet- en regelgeving en de bestuurscultuur. Wij richten ons meer op de mens en het omkijken naar elkaar. Ik vind echt dat wij simpelweg het beste verhaal hebben en ben ervan overtuigd dat veel mensen dat ook gaan inzien. Is het niet tijdens deze, dan wel tijdens de volgende verkiezingen.”

Regio-kandidaat

Van der Spek is als inwoner van Nieuwland één van de kandidaten op de lijst van het CDA die het platteland vertegenwoordigd. Dit was juist één van de belangrijkste redenen dat ze solliciteerde naar een plek op die lijst. Als regio-kandidaat voor het gebied Vijfheerenlanden, Molenlanden en West-Betuwe heeft ze dan ook het onderwerp ‘Vitaal Platteland’ in haar portefeuille, naast ‘Financiën’ en ‘Sport’.

“Eigenlijk hangt alles met elkaar samen”, vertelt ze hierover. “Ik vind sport, en eigenlijk gezondheid in bredere zin, ontzettend belangrijk. Ik zeg niet dat iedereen moet sporten, maar wel dat een vorm van bewegen vinden belangrijk is om fit te blijven. Dat kan bijvoorbeeld ook wandelen zijn in ons prachtige landschap. Voor sommige vormen van sport, bij verenigingen, heeft niet iedereen het budget. Daar komt het stukje financiën om de hoek kijken.”

“De overheid moet verenigingen faciliteren om sport voor iedereen mogelijk te maken. Het is belangrijk dat iedereen in onze samenleving mee kan doen en niemand zou moeten leven onder de armoedegrens. We streven naar een stelsel waarin mensen rond kunnen komen, zonder allerlei toeslagen. Daarbij moet ik wel vermelden dat werken moet lonen, het moet wel aantrekkelijk blijven om meer te werken en verdienen.”

Vertrouwen in Bontenbal

Marieke van der Spek gaat vol vertrouwen de laatste fase van de verkiezingscampagne in. Niet in de laatste plaats vanwege de in september aangestelde lijsttrekker Henri Bontenbal. Van der Spek: “Vroeg of laat gaat iedereen inzien dat we Henri Bontenbal nodig hebben voor de toekomst van Nederland.”