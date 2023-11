Gratis muziekworkshop In Giessenburg voor ouders en kinderen van nul tot vier jaar

wo 15 nov. 2023, 12:24

GIESSENBURG • De LimonadeBrigade Molenlanden organiseert op vrijdag 24 november samen met muziekschool Willem van Zoelen Muziek op de Inspiratieplek in Giessenburg een muziekworkshop voor kinderen van nul tot vier jaar en hun ouders.

De workshop duurt van 09.30 tot 10.30 uur. Daarna kan iedereen nog blijven tot 11:30 uur voor kletsen en spelen. Ouders kunnen met hun kindje tot vier jaar samen met Willem, een ervaren muziekleraar uit Nieuw-Lekkerland, kennis maken met muziek, verschillende instrumenten en materialen. “Klap, dans en zing mee maar geniet er vooral van om dit samen te kunnen doen en het plezier te beleven van je kindje”, melden de organisatoren.

De Inspiratieplek van De LimonadeBrigade aan de Van Brederodestraat 1 in Giessenburg is om de week geopend voor ouders en kinderen. Aanmelden is niet nodig. Tussen 09.30 uur en 11.30 uur is men welkom. Alles wat wordt georganiseerd is gratis ook de lekkere koffie, thee en andere versnaperingen.

Meer informatie: www.limonadebrigade.nl.