College Molenlanden vergadert in Odensehuis in Oud-Alblas

di 14 nov. 2023, 19:11

OUD-ALBLAS • In de afgelopen week was het feest in het Odensehuis in Oud-Alblas, het inloophuis voor mensen met vergeetachtigheid of beginnende dementie én hun mantelzorgers. In de nationale week van de mantelzorger kwam het college van Burgemeester en Wethouders in het Odensehuis vergaderen.

Ze aten samen met de bezoekers van het Odensehuis. Een van de dames had op zijn Lekkerlands ‘haar goeiste kleren aan gedaan’ en een ander had haar lintje opgespeld. Voor de eerste kleinzoon van de burgemeester was thuis een mooie handdoek met YOUP erop gemaakt.

De lunch werd klaargemaakt samen met de bezoekers. Tussen de middag schoven alle mannen in overhemd tussen de dames aan tafel. Een aantal wethouders wilde alleen voor de lunch al terugkomen, een goed teken! Het was een erg gezellige dag.

Het Odensehuis is in juni opengegaan, elke dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur. Sindsdien groeit het aantal vaste bezoekers gestaag. Er wordt veel gepraat, bezoekers zijn creatief bezig of doen gezellig een spelletje samen. Belangstellenden zijn welkom op Peperstraat 40.