Informatiemarkt over landelijk gebied Alblasserwaard

di 14 nov. 2023, 19:04

MOLENLANDEN/GIESSENBURG • In de Til in Giessenburg wordt op maandag 20 november een informatiemarkt gehouden over de ontwikkelingen en de toekomst van het landelijk gebied in de Alblasserwaard.

Provincie Zuid-Holland, gemeente Molenlanden en vele betrokkenen organiseren een interessant aanbod op het gebied van klimaat, water en natuur tijdens deze avond. Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd op deze inloopbijeenkomst die tussen 18.30 en 22.00 uur in de Til plaatsvindt.

Boerenbijeenkomsten

Veel agrariërs uit de Alblasserwaard hebben al een aantal keren een ‘boerenavond’ bijgewoond. Het ging op deze bijeenkomsten over het toekomstperspectief van de landbouw in de regio.

Op 20 november nemen provincie, gemeente en een diversiteit aan participanten de bezoekers mee in de belangrijkste ontwikkelingen voor het landelijk gebied in de Alblasserwaard. Deze informatiemarkt is voor inwoners, agrariërs, ondernemers, natuurbeheerders, organisaties, ondernemers, stichtingen en iedereen die geïnteresseerd is.

Divers aanbod

Bezoekers kunnen ongeveer 15 kramen bezoeken en meer horen over belangrijke vraagstukken op het gebied van klimaat, water en natuur. Denk aan: vergunningenloket voor boeren, Zuid-Hollands programma Landelijk Gebied, natuuropgaven, initiatief zonnewiel Hoornaar, dialoog-gesprekken Rabobank, biogas als energie, initiatief Herenboeren, den Hâneker en nog veel meer.

Er wordt onder andere informatie gegeven over: stikstofbeperkende maatregelen, groenblauwe dooradering en de ontwikkeling van natuurgebieden. Bezoekers kunnen ideeën geven en vragen stellen en er is alle ruimte voor gesprek en dialoog.

Panelgesprek

Onder meer provinciaal gedeputeerde Frank Rijkaart en wethouder Jan Lock zijn aanwezig in een panelgesprek dat rond 20.45 uur start. Hierin komen onderwerpen aan bod zoals: natuuropgaven, aanpak van PAS-melders, onderlinge samenwerking en het financieel perspectief voor agrariërs.

Op www.molenlanden.nl/landbouw staat meer informatie en kan men zich aanmelden.