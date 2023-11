De Lek Beton en Van Dijk Beton uit Groot-Ammers in handen van volgende generatie

GROOT-AMMERS • Betonmortelcentrale De Lek Beton en betonproducten fabriek Van Dijk Beton in Groot-Ammers worden overgedragen aan de volgende generatie.

De kinderen van de medeoprichter Jan van Dam dragen de aandelen over aan de derde generatie, die al sinds hun kindertijd betrokken zijn bij het bedrijf. Met deze overdracht wordt de continuïteit van het familiebedrijf gewaarborgd.

De Lek Beton, opgericht in 1965 door Jan van Dam en Louw Buijs, is een zelfstandig familiebedrijf in de betonmortelindustrie. Het bedrijf is gespecialiseerd in het leveren van een verscheidenheid aan mortels en species, geproduceerd in de moderne centrale. De Lek Beton beschikt daarnaast over een goed uitgerust wagenpark. De grijs met oranje betonmixers/ beton(mixer)pompen brengen de producten naar iedere gewenste stortlocatie in de regio.

In 2017 is Van Dijk Beton aan het familiebedrijf toegevoegd. De combinatie van een betonmortelcentrale en een betonproducten fabriek stelt het familiebedrijf in staat prefab betonproducten te produceren voor diverse markten. Zowel kleine seriematige producten als grotere prefab elementen op maat tot 40 ton.

Duurzame toekomst

Niet alleen het overdragen van de aandelen draagt bij aan een stabiele toekomst van het familiebedrijf. Zowel bij De Lek Beton als Van Dijk Beton staat verduurzaming hoog op de agenda. Zo wordt er gezamenlijk gewerkt aan innovaties met alternatieven voor cement. Daarnaast zijn er een groot aantal zonnepanelen geïnstalleerd waardoor een groot deel van het energiegebruik van de productieprocessen zelf wordt opgewekt.

Beton(mortel) is al eeuwen een belangrijk bouwmateriaal en blijft dat ook zeker in de toekomst. Naast praktische eigenschappen en gemakkelijke verwerkbaarheid kenmerkt het zich door een lange levensduur. Het innovatief gebruiken van beton, zeker in combinatie met andere duurzame bouwmaterialen, draagt bij aan de duurzaamheidsambities in de bouw.

“Een belangrijke waarde voor ons is continuïteit op de lange termijn”, aldus Govert van Dam (tweede generatie). Paul van Dam (derde generatie) vult aan: “Ons motto blijft ’zeggen wat je doet en doen wat je zegt’. De familie is dankbaar voor alle medewerkers en trouwe relaties die in de afgelopen generaties hebben bijgedragen aan het succes van dit familiebedrijf.”