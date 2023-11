115 mantelzorgers uit Molenlanden doen mee aan de Week van de Mantelzorg

di 14 nov. 2023, 11:29

MOLENLANDEN • Met de Week van de Mantelzorg, die gehouden werd van 6 tot en met 10 november, heeft de gemeente Molenlanden haar mantelzorgers in het zonnetje gezet. Ruim 115 mantelzorgers hebben deelgenomen aan een van de gratis activiteiten, die in deze week speciaal voor hen zijn georganiseerd door Stichting Welzijn Molenlanden. Hierdoor kon men elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en even ontspannen.

De week startte met een bingo in het Odensehuis in Oud-Alblas. Er waren workshops bloemschikken en op twee locaties werd een high tea georganiseerd. Bij de afsluitende high tea op vrijdagmiddag in Hoornaar schoof ook wethouder Piet Vat aan. Hij ging uitgebreid in gesprek met de aanwezige mantelzorgers.

Registreren als mantelzorger kan via www.welzijnmolenlanden.nl/steunpunt-mantelzorgpunt-molenlanden/registreren-als-mantelzorger.