Oliebollenverkoop in Giessenburg voor jongerenreis World Servants

di 14 nov. 2023, 11:02

GIESSENBURG • Op vrijdag 24 november, vanaf 18:00 uur, kan men in Giessenburg genieten van ambachtelijk gebakken oliebollen, mogelijk gemaakt door de samenwerking met ‘Het Bakhuis’ uit Hardinxveld.

De opbrengst van deze oliebollenverkoop komt ten goede aan World Servants. In de zomer van 2024 zal een groep jongeren uit Giessenburg met deze bijdrage klaslokalen gaan bouwen in Bolivia.

De prijs voor een zak met 10 oliebollen is 10 euro. Bestellingen kunnen geplaatst worden tot en met zaterdag 18 november door een e-mail te sturen naar wsoliebol@gmail.com, met vermelding van het aantal zakken, naam en adres. Betaling kan contant aan de deur of via QR-code bij levering.