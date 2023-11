Feestelijke officiële opening van Dorcas Winkel in Groot-Ammers

di 14 nov. 2023, 11:31

Nieuws 200 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GROOT-AMMERS • De Dorcas Winkel Groot-Ammers draait al sinds 19 september, maar een officiële opening heeft nog niet plaatsgevonden. Dat gaat op vrijdag 24 november gebeuren.

Burgemeester Segers van de gemeente Molenlanden zal de winkel om 11.00 uur officieel openen. Klanten zijn vanaf 13.00 uur hartelijk welkom op deze feestelijke dag in de kringloopwinkel.

Dorcas Winkel Groot-Ammers is gevestigd aan de Nijverheidsweg 1 op het industrieterrein Gelkenes. De winkel is open op dinsdagmiddag en donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur en op woensdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Nieuwe vrijwilligers voor de kringloopwinkel zijn van harte welkom. Er is van alles te doen, van het werken met kleding, speelgoed, huishoudelijke artikelen of boeken tot het testen van elektrische apparaten en van het innemen en sorteren van spullen tot kassawerk of administratieve taken. Particulieren die spullen kwijt willen, kunnen die tijdens de openingstijden inbrengen.

Voor meer informatie over Dorcas Winkel Groot-Ammers: https://dorcas.nl/winkels/groot-ammers.