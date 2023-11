Alphacursus gaat van start in Giessenburg

GIESSENBURG • In De Rank te Giessenburg start op maandag 8 januari een Alphacursus.

Op Alpha ontdekken bezoekers het christelijk geloof op een laagdrempelige en gezellige manier. Een Alpha- bijeenkomst bestaat uit drie onderdelen: een maaltijd, een inleiding over een thema van het christelijk geloof en napraten in kleine groepjes, waar ook vragen gesteld kunnen worden.

De Alpha in Giessenburg wordt gehouden op tien maandagavonden en een weekend. De avonden zijn telkens van 18.30 tot 21.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor meer informatie of aanmelding: www.alphacurus.nl of Martine Trouwborst via 06-36192231.