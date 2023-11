Nachtafsluitingen Wantijbrug (N3) in Dordrecht wegens onderhoud

DORDRECHT • Rijkswaterstaat voert in de nacht van maandag 27 november op dinsdag 28 november en in de nacht van dinsdag 28 november op woensdag 29 november een test uit aan de Wantijbrug (N3).

Het betreft het beweegbare deel van de brug, waardoor deze in beide richtingen is afgesloten voor doorgaand auto- en vrachtverkeer. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd.

Van maandagavond 27 november 22.00 tot dinsdagochtend 28 november 05.00 uur en van dinsdagavond 28 november 22.00 tot woensdagochtend 29 november 05.00 uur is de Wantijbrug (N3) daardoor in beide richtingen afgesloten voor doorgaand auto- en vrachtverkeer.

Verkeer komend vanaf Papendrecht richting Dordrecht wordt omgeleid via de aansluiting Staart of via de A15 en de A16. Verkeer komend vanaf de A16 richting Gorinchem wordt omgeleid via knooppunt Ridderkerk. Vanaf de A16 is Dordrecht centrum bereikbaar via de reguliere route.

(Brom)fietsers worden in groepen doorgelaten, waarbij rekening moet worden gehouden met een wachttijd tot 30 minuten. De dienstregeling van het openbaar vervoer blijft tijdens de nachtafsluitingen grotendeels in stand. Ook hier moeten reizigers rekening houden met vertraging.

Door afspraken met de betrokken veiligheidsregio’s blijft de hulpverlening tijdens de afsluiting op peil.