Uitverkoop blij Kledingbank in Sliedrecht

30 minuten geleden

SLIEDRECHT • De Kledingbank in Sliedrecht houdt op zaterdag 25 november de uitverkoop van winterkleding. Alles mag weg voor de halve prijs.

De gewone prijzen zijn 2,50 euro per kledingstuk en een jas kost 5 euro. De kinderkleding is lager geprijsd. Er hangt in de winkel alleen mooie tweedehands kleding voor dames, heren en kinderen. Verder zijn er ook linnengoed, schoenen, tassen, enzovoorts. Bij de uitverkoop is er ook een tafel met speelgoed en allerlei non-food artikelen.

De uitverkoop wordt gehouden in het gebouw van de Voedselbank en de Kledingbank aan de Elzenhof 138 in Sliedrecht en duurt van 09.30 tot 12.00 uur.

De volledige opbrengst van deze uitverkoop is voor de Voedselbank. Voor meer informatie: www.voedselbanksliedrecht.nl/kledingenzo.