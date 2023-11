Nieuwpoort700plus organiseert de ‘Winterstad maquettewedstrijd’

NIEUWPOORT • Om het 740-jarig bestaan van Nieuwpoort als stad te vieren organiseert de werkgroep Nieuwpoort700plus dit jaar op feestelijke momenten extra activiteiten. Zo ook met Kaarsjesavond op woensdag 13 december.

“Geïnspireerd door de maquette van Nieuwpoort in het stadhuis hebben we bedacht met elkaar een winterstad-maquette te maken”, meldt de werkgroep. “Maak voor deze winterstad een decoratief winters stads tafereel: Een stapel huisjes of een rijtje aan elkaar, of een plein met een kerk. Alles winters versierd met lichtjes erin.”

Meedoen kan met de klas, met vrienden, met mensen uit de buurt of alleen. Bij voorkeur moet dit gebeuren met afvalmateriaal, zoals wc-rollen, karton, dozen, verpakkingsmateriaal. “Je kunt vormen knippen, betekenen, beschilderen, helemaal wit maken, beplakken of laten zoals het is. Hiermee bouw je je eigen winterstraat, winterbuurt, winterplein, winterkasteel of je eigen winterhuis. Het zou leuk zijn als er in het bouwwerk lichtjes kunnen branden, voor een romantisch decoratief effect op kaarsjesavond.”

De werkgroep geeft de tip om het niet te groot te maken. Het moet vervoerd en tentoongesteld kunnen worden. Maximale afmetingen van het grondoppervlakte van een werkstuk voor een groep is 50 x 100 cm. Individueel is het maximum grondoppervlakte 50 x 50 cm.

Plak op de bodem van je maquette je naam, leeftijd en adresgegevens. De inzendingen worden beoordeeld op indeling naar leeftijd van de maker. Er is een categorie tot 8 jaar, van 9 tot 12 jaar, van 12 tot 20 jaar en vanaf 20 jaar.

‘Goed Gezien Goed Bekeken’, de regionale amateurkunstvereniging, beoordeelt de inzendingen. Inleveren van de huisjes kan bij: ‘De Werkplaats’ op Hoogstraat 40, op 1 december tussen 15.:00 en 18:00 uur en op 2 december van 10:00 tot 13:00 uur.

Op Kaarsjesavond, woensdag 13 december 2023, zullen de winnende maquettes geëxposeerd worden in het stadhuis. In ‘De Werkplaats’ is de winterstad te bewonderen, de stad is opgebouwd met alle gemaakte huizen, kastelen, kerken, kantoren, bedrijven en straten.