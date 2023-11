Peperhoeve in Oud-Alblas bedankt sponsors en betrokkenen

17 minuten geleden

Nieuws Fotoseries 89 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

OUD-ALBLAS • Bij Stichting Peperhoeve Wonen werd op vrijdag 10 november een bedankavond gehouden voor betrokkenen, geïnteresseerden, vrijwilligers, maar vooral de sponsoren.

Na een intensieve voorbereiding stond er een tent met versnaperingen voor alle gasten, werden er lekkere oliebollen gebakken en stonden er verschillende kraampjes. Dit alles met de feestelijke verlichting en de vuurkorven zorgde voor een geweldige sfeer.

Stichting Peperhoeve Wonen biedt onderdak aan 10 jong volwassenen met een verstandelijke beperking. Zij krijgen hier op een huiselijke manier 24 uurs zorg.

Er zijn diverse acties geweest om geld en spullen in te zamelen, waarmee de woning verduurzaamd kon worden. Het is mooi om te zien hoe hier gehoor aan gegeven is door alle sponsoren. Hierdoor is de Peperhoeve nu in het bezit van zonnepanelen, een zonneboiler, een nieuw thermostaatsysteem en nog meer spullen die in het kader van de verduurzaming van de woning geschonken zijn.

Het was een feestelijke avond, waarin zowel de bewoners als de oprichter van de woning, Bart van Noordenne, iedereen bedankte voor de inzet, sponsoring en belangstelling in de Peperhoeve.

Daarna hebben de bewoners en de gasten er met elkaar een leuk feestje van gemaakt.