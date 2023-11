Festiviteiten ter ere van het 700-jarig bestaan van Hoogblokland

do 16 nov. 2023, 11:54

Nieuws 1.288 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

HOOGBLOKLAND • Het comité dat op initiatief van Dorpsberaad Hoogblokland ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van het dorp is gevormd, is druk bezig met de ontwikkeling en organisatie van verschillende feestelijke activiteiten in 2023 en 2024.

Voorzitter van Dorpsberaad Hoogblokland Gerrie den Braven en Claas van Kuilenburg maken onder andere deel uit van het gevormde comité. Ze zetten zich, samen met gemeente Molenlanden en vertegenwoordigers van diverse Hoogbloklandse verenigingen, in om een aantrekkelijk activiteitenprogramma aan te bieden aan de bewoners van Hoogblokland.

Claas: “Doordat de Oranjevereniging Hoogblokland, Historische vereniging, voetbalvereniging SteDoCo, sportvereniging SVHB, toneelvereniging Plankenkoorts en muziekvereniging Symphonia hun steentje bijdragen ontstaat er een gevarieerd jubileumprogramma en voor ieder wat wils.”

“De festiviteiten zijn erop gericht om verbinding tussen bewoners te bevorderen en we hopen dan ook dat de activiteiten druk bezocht gaan worden”, vertelt Gerrie. Ze vervolgt: “Niet alle plannen zijn al in beton gegoten, maar aan ideeën geen gebrek. Het is leuk om leven in de brouwerij te brengen en om met mensen rond de tafel te zitten waar je normaal gesproken niet snel mee in contact komt.”

Onthulling plaquette

De eerstvolgende activiteit is de dorpsborrel op vrijdag 24 november vanaf 16.00 uur in het multifunctioneel centrum (MFC) Den Hoek. Tijdens deze borrel onthult burgemeester Segers rond 17.00 uur een plaquette ter herinnering aan het 700-jarig bestaan. Deze komt, met een nog te planten herdenkingsboom, op het plein voor MFC Den Hoek.

Gedichtenwedstrijd

Er is ook een gedichtenwedstrijd uitgeschreven voor jong en oud. De winnaar mag zich een jaar lang Dorpsdichter van Hoogblokland noemen en strijkt bovendien 100 euro aan prijzengeld op. Het gedicht moet herkenbaar gaan over Hoogblokland en inzendingen kunnen tot en met 15 januari worden gestuurd naar info@dorpsberaadhoogblokland.nl. Hier kan ook het wedstrijdreglement worden opgevraagd.

Een onafhankelijke en deskundige jury bestaande uit Robert Boele (De Bibliotheek Aanzet), Marijke Ravenswaaij (kunstenares) en Anne Marie Hoekstra (journalist bij Het Kontakt) wijst een winnaar aan en deze wordt op 28 februari, tijdens een avond van de Historische vereniging, bekend gemaakt.

Ontginning

Claas is, als lid van de Historische vereniging, goed ingevoerd in de rijke geschiedenis van het dorp. “De naam Hoogblokland is voor het eerst opgetekend in een akte van 12 juni 1323 waarin melding wordt gemaakt van het uitlenen van een stuk grond in polder Den Beemd tussen de Oude Dijk in Hoornaar en de Reigersvliet, bij garage Verspui. Tijdens de avond van de Historische vereniging op 28 februari staan we uitgebreid stil bij onder andere de ontginning waardoor Hoogblokland op de kaart is gekomen.”

Hagenpreek

Claas vermeldt dat de predikant van de Nederlands Hervormde Gemeente Hoogblokland welwillend heeft gereageerd op het verzoek om ter ere van het jubileum een ‘hagenpreek’ te houden. “De term ‘hagenpreek’ verwijst naar de tijd van de reformatie toen Protestantse predikanten niet welkom waren in de kerken en steden. Ze trokken daarom naar het platteland om in het veld een eredienst te houden voor de boerenbevolking. Voor een beetje beschutting werden hagen opgezocht.” Hoopvol vult Gerrie aan: “Binnenkort plannen we een overleg met de kerkenraad om dit idee verder te bespreken.”

Slotfeest

Natuurlijk is er ook aandacht voor de Hoogbloklandse kinderen in het feestelijke programma. Op vrijdag 19 april wordt namelijk door de plaatselijke sportverenigingen SteDoCo en SVHB een sportieve middag georganiseerd. “Hierover later meer, want er wordt nog volop gewerkt aan de invulling van dit programma”, belooft Gerrie. Ter afsluiting van het jubileumjaar is er op 15 juni 2024 een slotfeest gepland. Dit vervangt eenmalig het ‘Bloklands feessie’ en de Oranjevereniging Hoogblokland zorgt er, in samenwerking met andere lokale verenigingen, voor dat dit een mooi dorpsfeest wordt met het thema ‘700 jaar Hoogblokland’.

“Daarna zal het jubileumcomité weer worden ontbonden”, legt Claas uit.

Marieke de Bruin