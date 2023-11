Geslaagde avond in Giessenburg met VVD-Tweede Kamerlid Thom van Campen

GIESSENBURG • VVD Molenlanden organiseerde maandagavond 6 november een succesvolle bijeenkomst over onder andere het thema ‘Landbouw in de Alblasserwaard’.

De aanwezigen konden over dit onderwerp hun zorgen en vragen delen met het Tweede Kamer lid Thom van Campen. Door de gekozen vorm van ‘College Tour’ kregen de aanwezigen ruime aandacht. De discussie werd geleid door Annie van de Riet en aan Van Campen werden diverse dilemma’s en vraagstukken voorgelegd over de huidige problemen waarvoor met name agrariërs zich geplaatst zien.

Thom van Campen (1990) is als kandidaat nummer 14 opnieuw verkiesbaar voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer. Hij houdt zich bezig met landbouw, voedselkwaliteit, natuur en de stikstofproblematiek.