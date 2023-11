Leerlingen obs De Tuimelaar uit Nieuw-Lekkerland eten werelds ontbijt met de burgemeester

NIEUW-LEKKERLAND • De leerlingen van obs De Tuimelaar uit Nieuw-Lekkerland kregen op donderdag 9 november een heerlijk ontbijtje op school voorgeschoteld vanwege het Nationaal Schoolontbijt.

De burgemeester kwam ook nog op visite. Hij stond in alle vroegte samen met de kinderburgemeester klaar en de leerlingen kwamen in hun mooiste pyjama naar school.

Tijdens het gezellige ontbijt werd een grote wereldkaart onthuld. Deze week staat het lesprogramma mede in het teken van de Week van het Respect. “We zijn allemaal verschillend van elkaar en het maakt niet uit waar je vandaan komt en wat je wel of niet kan”, vinden de leerlingen van De Tuimelaar. Maar het is natuurlijk wel leuk om samen te kijken uit welk land iedereen komt. En wat blijkt? Een kwart van de leerlingen komt uit een ander land. Op de grote kaart hebben de leerlingen vlaggetjes geprikt in die landen. Er stonden 26 verschillende vlaggetjes en die waren verdeeld over heel de wereld.

De burgemeester en de kinderburgemeester hadden genoten van dit ontbijt met een internationaal tintje.