Molenlanden: alle hulp op het dossier Chemours is welkom

MOLENLANDEN • Het gemeentebestuur van Molenlanden is het met de ChristenUnie (CU) eens dat de GGD zo goed mogelijk ondersteund moet worden, zodat ze hun onderzoek naar PFAS kunnen verbeteren en goed in staat zijn om vragen van inwoners te beantwoorden.

Dat deelt wethouder Jan Lock mee naar aanleiding van vragen die hierover zijn gesteld door de CU. Er zijn eind oktober in de Tweede Kamer moties aangenomen die hierop betrekking hebben en de plaatselijke fractie van de ChristenUnie wil dat de gemeente deze moties steunt.

Eén geluid

“We willen dit gelijktijdig doen met andere fracties uit de regio, zodat vanuit onze regio één geluid gaat naar het Rijk: ter versterking van onze positie in de PFAS-Chemours zaak”, aldus Leo Timmer van de ChristenUnie in Molenlanden.

Door proactief met de moties aan de gang te gaan die in de Tweede Kamer zijn aangenomen, kan het onderzoek naar de vervuiling door PFAS sneller en beter gedaan worden, meent de CU in Molenlanden.

Complexe problematiek

“Ons college begrijpt dat het beeld bestaat dat onderzoeken en adviezen sneller uitgevoerd zouden moeten worden”, reageert wethouder Lock. “Waar dat kan dringen wij bij instanties, waaronder het Rijk, daar ook op aan. Wij zijn ons er echter ook bewust van dat deze problematiek complex is. Het vraagt de nodige tijd om wetenschappelijk onderzoek zorgvuldig uit te voeren om vervolgens tot goed onderbouwde adviezen te komen.”

Verder is de gemeente Molenlanden van mening dat alle hulp op het dossier Chemours welkom is. Wethouder Lock: “Wij hebben meermaals –in regionaal verband- bij het Rijk aangegeven, dat ook zij hier een rol in hebben. Wij vinden het dan ook terecht dat het Rijk hieraan bijdraagt.”

Als het gaat om de het versterken van de GGD, OZHZ en het RIVM, begint het voor het college allereerst bij een goede samenwerking. Wethouder Lock: “Op dit moment is deze samenwerking met en tussen deze instanties goed. Een versterking van de instanties kan zeker bijdragen aan het adviseren van onze inwoners.”