Vervolgavond in Gorinchem over ‘opbouw keten van land tot pand’

46 minuten geleden

Nieuws 125 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GORINCHEM • In het gebouw van de Rabobank, aan de Einsteinstraat 2 in Gorinchem wordt op dinsdag 14 november een vervolgavond gehouden over de Blauwzaambijeenkomst ‘opbouw keten van land tot pand’.

Deze bijeenkomst bouwt voort op de positieve energie die de deelnemers tijdens hun vorige ketenbijeenkomst hebben opgedaan, op 11 oktober in Noordeloos.

Tijdens de vorige bijeenkomst richtten de deelnemers zich op hennep en miscanthus en de talloze toepassingen ervan. In de komende sessie duiken de deelnemers dieper in op de agrarische kant, de teelt en de verdienmodellen. En de vraagzijde, toepassingen en beschikbaarheid worden verkend.

Deze bijeenkomst maakt onderdeel uit van een reeks evenementen, waar ketenpartijen uit de regio samenkomen: boeren, bouwers, projectontwikkelaars, woningcorporaties en beleidsmakers. “Samen bepalen we hoe we vraag en aanbod effectief op elkaar afstemmen”, aldus de organisatoren. “Welke mogelijkheden er zijn om de keten verder te ontwikkelen en welke stappen nodig zijn voor versnelling.”

Voor degenen die de vorige sessie hebben gemist, wordt er gestart met een korte terugblik. Inloop is vanaf 09.45 uur, de bijeenkomst start om 10.00 uur en duurt tot 12.00 uur.

Aanmelden kan via https://forms.gle/ZEd9pHrzWBvchPKs9.