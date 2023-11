Cor Breedijk neemt afscheid bij Dierenkliniek Liesvelt: ‘Liefde voor dieren was altijd mijn drijfveer’

za 11 nov. 2023, 08:34

GROOT-AMMERS • Een vertrouwd gezicht voor boeren in de Alblasserwaard en eigenaren van huisdieren zwaait af: Cor Breedijk van Dierenkliniek Liesvelt neemt afscheid.

Hij staat zeker niet te popelen om de deur straks voor de laatste keer achter zich dicht te trekken. “Waarom ik ermee ophoud? Vanwege mijn leeftijd”, reageert Cor Breedijk. “Ik vind het best lastig. Het werk heb ik altijd heel graag gedaan en nog steeds heb ik iedere dag zin om aan de slag te gaan. Vooral de contacten die ik heb in de regio zal ik zeker gaan missen.”

Al tientallen jaren mag hij zich inwoner van Nieuwpoort noemen, maar zijn wieg stond een stuk noordelijker. In Naarden, om precies te zijn. De eerste contacten met ‘landbouwdieren’, om het in dierenartsentaal te zeggen, werden al in zijn jongste jeugd gelegd. “Mijn vader was bakker, maar mijn grootouders waren aan beide kanten boeren, in Zegveld en Papekop. Daar is mijn liefde voor dieren ontstaan.”

Tweesprong

Het idee om die liefde in te zetten bij een betaalde baan bracht hem op een tweesprong. “Ik kon kiezen: of boer worden, of dierenarts. Ook toen al was het heel lastig om, als je zelf niet van een boerderij kwam, de stap te zetten om melkveehouder te worden. Daarom heb ik gekozen voor de opleiding tot dierenarts.”

Gemotiveerd was de jonge Cor ongetwijfeld. Dat hij de eerste keer uitgeloot werd voor de studie, zorgde er niet voor dat hij het bijltje erbij neergooide. Een jaar lang bezocht hij de hogere landbouwschool in Wageningen, om vervolgens nogmaals een poging te doen om toegelaten te worden. Deze keer was dat wel succesvol. Eenmaal op de arbeidsmarkt was het zoeken naar een plek; het aanbod was destijds groter dan de vraag. In het Betuwse dorp Driel vindt Cor een baan.

Gezelschapsdieren

Na een jaar of vier maakt hij de overstap naar de Alblasserwaard. In een klein gebouwtje, net buiten de wallen van Nieuwpoort, wordt Dierenartsenpraktijk Nieuwpoort zijn nieuwe werkgever. “Samen met André Vosmer runde ik de praktijk”, blikt hij terug.

“Dat was nog in de tijd dat gezelschapsdieren een klein deel van het werk uitmaakten. Het overgrote deel van onze tijd ging op aan landbouwdieren. Hard werken was het toen, op onregelmatige tijden. Vaak moest je er ‘s nachts uit om bij bijvoorbeeld de bevalling van een kalf te helpen”.

Zorgvuldig afgestemd

Dat is minder geworden. “Het fokbeleid is professioneler geworden; dertig jaar geleden kon een koe een veel zwaarder kalf dan verwacht krijgen. Dan moest de dierenarts erbij komen. Nu is dat zo zorgvuldig afgestemd welk zaad van welke stier wordt gebruikt, dat dat vrijwel niet meer voorkomt.”

Bijna veertig jaar in het vak betekent dat hij de wereld van landbouw- en gezelschapsdieren ingrijpend heeft zien veranderen. Om met die laatste categorie te beginnen: de hoeveelheid huisdieren is fors toegenomen, maar de belangrijkste verandering is de plek die een hond of kat inneemt.

“Vroeger, als Fikkie mank begon te lopen, zei men al snel: hij kan beter een spuitje krijgen. Nu worden er honderden of zelfs duizenden euro’s uitgegeven aan een operatie. Huisdieren hebben een veel grotere emotionele waarde gekregen, ze zijn echt deel van het gezin geworden.”

Professionalisering

Gelijk daarmee opgaand is de professionalisering van de zorg. Dierenartsenpraktijk Nieuwpoort werd Dierenkliniek Het Liesvelt, met een scala aan medische voorzieningen in het pand aan de Energieweg in Groot-Ammers. “Zelf houd ik me nog steeds het meest bezig met landbouwdieren. Met veel boeren in de Alblasserwaard heb ik in die jaren een goede en vertrouwde band opgebouwd. Op dit gebied is de zorg van curatief naar preventief gegaan. Je bent veel meer bezig als adviseur om te voorkomen dat dieren ziek worden en ze zo gezond mogelijk te houden.”

Het brengt hem meteen op het meest aangrijpende moment uit zijn werkzame leven: het ruimen van tientallen koeien na de constatering van een BSE-geval in Brandwijk. “Dat was een heel zwaar traject. Te moeten zien hoe die dieren gedood werden, zonder dat je daar iets aan kunt doen, de emoties die je ziet bij de boer, dat heeft mij ook erg aangegrepen.”

Voldoening

Hij praat nog met merkbare gedrevenheid over zijn vak; het vuur is zeker nog niet gedoofd. “De meeste voldoening had ik aan het beter maken van dieren. De liefde voor dieren was altijd mijn drijfveer. Daarnaast houd ik van het omgaan met mensen. Voor dit beroep moet je dat ook wel hebben. Als je moet besluiten dat het beter is om een dier in te laten slapen, is het heel belangrijk om dat goed uit te leggen. En wat ik nu ga doen? Ik heb eerlijk gezegd nog geen vastomlijnd plan, maar ik weet zeker dat dat ook wel goed komt.”

Op zaterdag 18 november is er gelegenheid om dierenarts Cor Breedijk de hand te schudden. Dat kan van 15.00 tot 17.00 uur, met een hapje en een drankje, aan de Ambachtsweg 31a in Groot-Ammers, de bedrijfshal van Wim van Zijl Bedrijfswagens.