De ChristenUnie ging op de avond over Zorg en Duurzaamheid moeilijke vragen niet uit de weg

vr 10 nov. 2023, 07:49

MOLENLANDEN • Op woensdag 8 november organiseerde ChristenUnie Molenlanden een Verdiepingsavond over Zorg en Duurzaamheid. Op deze avond ging men de moeilijke vragen niet uit de weg. Daarbij werden zowel grote vraagstukken op het gebied van zorg en duurzaamheid benoemd, maar ook hoopvolle initiatieven van de ChristenUnie Tweede Kamerfractie.

Kandidaat kamerlid IJmert Muilwijk uit Hoornaar, mede schrijver van het Verkiezingsprogramma, nam de aanwezigen mee in de keuzes die door de ChristenUnie in hun Verkiezingsprogramma zijn gemaakt. De financiële plannen zijn inmiddels doorberekend. In de plannen van de ChristenUnie daalt de armoede met maar liefst 60%.

Op het thema zorg ging het over het initiatief voor een meldpunt voor Mantelzorgers. Maar ook over het initiatief om reclame voor online gokken aan banden te leggen. Op dat thema werd Tweede Kamerkandidaat Jan Pieter Verweij even fel: “We hebben een nationaal experiment meegemaakt met het legaliseren van schadelijk gedrag: de wet Kansspelen op Afstand. Twee jaar geleden voorspelde ik in het Nederlands Dagblad 100.000 extra gokverslaafden erbij door deze wet. De Nederlandse Kansspelautoriteit stelde dit voorjaar vast dat er bijna 200.000 gokkers bij zijn gekomen, die gemiddeld 300 euro per maand kwijtraken hieraan. Wanneer zullen andere partijen hun conclusies trekken uit dit experiment? Wanneer halen ze deze wet van tafel en trekken ze de conclusies door naar het gedoogbeleid op drugs?”

Op het thema duurzaamheid kwam de vraag naar energie aan de orde. Kandidaat kamerlid IJmert Muilwijk zei daarover: “Nederland zit op een dieptepunt als het gaat om zelfvoorzienendheid van energie. Zelfs als je niet zoveel met duurzaamheid hebt, zou dat een argument moeten zijn om meer hernieuwbare energie in Nederland op te wekken. Het mag niet zo zijn dat verduurzaming in Nederland tot meer vervuilende productie leidt over de grens. Daarom helpt de ChristenUnie bedrijven verduurzamen.”