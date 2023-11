Sinterklaas rondvaart in Gorinchem

do 9 nov. 2023, 16:53

Gorinchem • De goedheiligman zet op zaterdag 18 november voet aan wal in Gorinchem tijdens de landelijke intocht. Om dit te vieren organiseert Riveer een speciale Sinterklaas rondvaart: bekijk de intocht van Sinterklaas met het hele gezin van vanaf het water.

Kaartjes vooraf op zak

De kaartjes kunnen enkel vooraf op de website www.riveer.nl of in de Riveer App aangekocht worden. Het is niet mogelijk om aan boord kaartjes te kopen. De kaartjes kosten €10 euro per persoon. Anders dan zij regulier handhaven moeten ook kinderen onder de 5 jaar in het bezit zijn van een Sint kaartje. Er zijn 220 kaarten beschikbaar, de verwachting is dat deze snel opraken.

Op zaterdag 18 november zal het boarden starten om 11.45 uur in Woudrichem. “Wees op tijd en houdt de kaartjes in de aanslag, want de veerpont zal precies op tijd vertrekken om geen minuut van de landelijke intocht van Sinterklaas te missen”, aldus Riveer. De duur van de rondvaart zal vanaf 12.00 uur tot 13.30 uur zijn. Bezoekers worden weer afgezet op dezelfde plaats als waar de afvaart start in Woudrichem. Het adres van de afvaartplaats is Waterpoort, 4285 AD Woudrichem. Wie met de auto komt wordt geadviseerd te parkeren buiten de vesting op Schapendam of bij de stadshaven, dit is ongeveer 5 minuten lopen vanaf de veersteiger.