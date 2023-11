Doe Mee!: eerst windmolenlocaties Gorinchem helemaal uitsluiten, windmolens langs N214 ‘nu nog niet in beeld’

ALBLASSERWAARD • Windmolens langs de N214 in Molenlanden zijn wat betreft Doe Mee! Molenlanden nu nog helemaal niet in beeld. Eerst moet voor honderd procent duidelijk zijn dat locaties in Gorinchem niet mogelijk zijn.

Daarmee reageert de grootste coalitiepartij in Molenlanden op het nieuws dat er de twee Alblasserwaardse gemeenten zoeklocaties heeft aangewezen die zich grotendeels langs de N214 bevinden. Het is het gevolg van het eenzijdige besluit van Gorcum om de locatie bij Avelingen te schrappen.

“Helemaal onverwacht komt dit niet”, stelt Doe Mee!-raadslid Mario de Lijster. “Molenlanden heeft veel meer ruimte. Maar we zijn nog niet op het punt aangeland dat de mogelijke plekken in Gorinchem helemaal van tafel zijn. Als je de Groote Haar, waar al windmolens staan ingepland, combineert met toch één of twee windmolens op Avelingen, is dat wellicht toch voldoende. Gorinchem is eerst aan zet.”

Verre van optimaal

Hij noemt daarnaast het aandachtspunt dat het opwekken van duurzame energie het beste dichtbij de gebruikers plaats zou moeten vinden. “Daarvoor geldt dat de locatie in de polder verre van optimaal is.”

Windmolens in de polder langs de N214 helemaal afwijzen, zo ver gaat De Lijster niet. “We moeten stappen zetten in de energietransitie. Maar het is nu nog veel te vroeg om naar deze locaties te gaan kijken. De samenwerking is er wel wat beter op geworden, maar Gorinchem schuift de plaatsing steeds onze kant op.”