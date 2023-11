Steun voor bedreigde Gorcumse burgemeester Reinie Melissant; 62-jarige man opgepakt

wo 8 nov. 2023, 16:23

GORINCHEM/REGIO • Burgemeester Reinie Melissant van Gorinchem, die maandagochtend 6 november met de dood bedreigd werd toen ze over de drukke weekmarkt in haar stad liep, heeft veel steunbetuigingen gekregen, onder meer van de burgemeesters van Vijfheerenlanden, Papendrecht en Alblasserdam. Ook burgemeester Segers van Molenlanden had op social media aandacht voor het ernstige incident.

Burgemeester Melissant werd maandagochtend uitgescholden en aangesproken door een man, die onder meer zou hebben gezegd dat ‘de kogels komen’. Een 62-jarige man uit Gorinchem is hiervoor volgens het AD woensdagochtend opgepakt.

Dank voor de steun vanuit BZK. Het is belangrijk dat iedereen met een publieke taak veilig zijn/haar werk kan doen! Gisteren was ik aangeslagen, vandaag sta ik er weer! Voor Gorinchem en de regio! https://t.co/CjvGfvEOKm — Reinie Melissant (@ReinieMelissant) November 8, 2023

Eerder deze week collega @boyscholtze, vandaag collega @ReinieMelissant. Dit moeten we echt niet normaal gaan vinden. We dienen de publieke zaak en het algemene belang, 24u per dag, 7 dagen per week. Ik hoop op grote publieke verontwaardiging en een stevige aanpak van de daders. https://t.co/JuS2zE0C44 — Wouter Kolff (@WouterKolff) November 8, 2023

Sterkte en steun voor @ReinieMelissant.

Wat een bizarre actie weer. https://t.co/E4u8TUDBB4 — Sjors Fröhlich (@SjorsFrohlich) November 8, 2023

In 2021 kreeg Melissant maandenlang extra beveiliging vanwege een ernstige bedreiging. Reinie Melissant is sinds 2017 burgemeester van Gorinchem. Afgelopen zomer werd haar termijn met zes jaar verlengd. Van 2006 tot 2013 was ze burgemeester van de toenmalige gemeente Korendijk in de Hoeksche Waard.