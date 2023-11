Lach voor een Dag viert tienjarig bestaan met een loterij

MOLENAARSGRAAF • Stichting Lach voor een Dag viert deze maand hun tienjarig jubileum. Dit gebeurt onder meer met een loterij.

Al een decennium lang vervult de stichting de harten van ernstig zieke kinderen en hun gezinnen door hen onvergetelijke wensdagen te schenken. Om deze mijlpaal te markeren en vooruit te kijken naar de komende jaren, organiseert de stichting in de maand november een speciale jubileumloterij.

Stichting Lach voor een Dag is een non-profitorganisatie die ernstig zieke kinderen en hun gezinnen vreugde en hoop brengt door het organiseren van vrolijke wensdagen. Dankzij samenwerkingen met Van Hoorne Entertainment kunnen kinderen hun idolen ontmoeten en onvergetelijke dagen beleven in het theater, op de Avonturenboerderij of bij Familie Resort Molenwaard.

Het doel is om dromen te verwezenlijken, geluksmomenten te creëren en verlichting te brengen in het leven van kinderen die kampen met ernstige ziekten. Deze prestaties waren niet mogelijk zonder waardevolle samenwerkingen met lokale bedrijven, enthousiaste vrijwilligers en gulle donateurs. De wensdagen hebben niet alleen de harten van de kinderen en hun gezinnen geraakt, maar ook die van de mensen betrokken bij de stichting. “Een glimlach is kort, maar de herinnering eraan blijft altijd.”

Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum is er een speciale loterij gestart. Iedereen die in de maand november een donatie doet van minimaal 10 euro maakt kans op een unieke prijs. Voor elke 10 euro donatie ontvang je één lot, wat betekent dat hoe groter de donatie, hoe groter de kans op de prijs.

De winnaar van de jubileumloterij krijgt een echte VIP-dag. Samen met het gezin mag je in de Lach voor een Dag-limousine op weg naar een voorstelling van Van Hoorne Entertainment. Een leuke dag voor het hele gezin en een kans om te ervaren wat een wenskind meemaakt tijdens een wensdag. Doneren en deelnemen aan de loterij is mogelijk via de website van de stichting: www.lachvooreendag.nl.