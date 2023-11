ANWB Verkeersplein voor leerlingen CBS Eben Haezer in Groot-Ammers

wo 8 nov. 2023, 11:35

Nieuws 142 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GROOT-AMMERS • Wethouder Maarten van Helden van de gemeente Molenlanden opende op maandag 6 november op feestelijke wijze het ANWB Verkeersplein van CBS Eben Haezer in Groot-Ammers.

Het verkeersplein is aangelegd in een samenwerking tussen de ANWB en het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV) Zuid-Holland. Met het plein wordt een extra bijdrage geleverd aan de veilige deelname van de kinderen aan het verkeer.

De ANWB en het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV) Zuid-Holland heeft een verkeerplein aan de Eben Haezer toegekend vanwege hun actieve inzet voor verkeerseducatie. Wethouwer Maarten van Helden onthulde samen met de leerlingen het gloednieuwe ANWB Verkeerplein. En de leerlingen gingen gelijk aan de slag met een verkeersles en lieten de wethouder zien hoe je je moet gedragen in het verkeer.

Wethouder Maarten van Helden: “Wat mij betreft een terechte toekenning. De school is al jaren samen met hulp van ouders bezig om leerlingen via het School op SEEF programma voor te bereiden om actief en veilig deel te nemen aan het verkeer. En dat is belangrijk, want kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer. Zeker als ze straks op de fiets naar het voortgezet onderwijs gaan. Op het verkeersplein kunnen kinderen voor het eerst in een veilige omgeving oefenen met verschillende verkeerssituaties. Zodat ze straks goed voorbereid de weg op kunnen.”

De ANWB en het ROV Zuid-Holland zetten zich beiden in om kinderen te leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om dat echt goed te leren, moet je meters maken in het verkeer. Soms is het echte verkeer nog erg spannend of zijn bepaalde situaties niet aanwezig in de buurt van een school.

Het ANWB Fonds heeft de actie ‘een ANWB Verkeersplein voor een schoolplein’ ontwikkeld. In iedere regio in Zuid-Holland tovert de ANWB één schoolplein om tot een verkeersplein, zodat kinderen in een veilige omgeving ervaring kunnen opdoen met verschillende verkeerssituaties. Op die manier kunnen meer kinderen straks goed voorbereid de weg op.

De gemeente Molenlanden stimuleert met het programma ‘School op Seef’ scholen om kinderen ook praktische verkeerslessen te geven. Om zich te ontwikkelen tot zelfredzame en veilige verkeersdeelnemers hebben kinderen naast kennis over de regels ook allerlei vaardigheden nodig. De verkeerspleinen bieden een extra mogelijkheid om die vaardigheden te oefenen.