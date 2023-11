Draaiboek voor de Molentocht ligt klaar; nu wachten op voldoende ijs

KINDERDIJK • IJsclub De Molenhoek en Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) hebben onlangs het gezamenlijke draaiboek afgerond voor de Molentocht, die voor een deel ook gaat door het Werelderfgoedgebied. Daarmee zijn beide organisaties klaar voor de ‘tocht der tochten’ van de Alblasserwaard.

Jan Huisman, voorzitter van De Molenhoek: “Met het verdwijnen van het ijsclubgebouw in Kinderdijk ging er een jarenlange traditie verloren. Met deze nieuwe afspraken kunnen we gebruik maken van de faciliteiten van Werelderfgoed Kinderdijk bij een nieuwe Molentocht. Daar zijn we ontzettend blij mee.”

Peter-Jan van Steenbergen, directeur-bestuurder van Stichting Werelderfgoed Kinderdijk: “Kinderdijk is het hoogtepunt van de Molentocht. De negentien molens van het Werelderfgoed zijn samen met de vele schaatsers op het ijs een fantastisch Hollands plaatje. We zijn blij om ons steentje aan de tocht bij te dragen.”

De Molentocht geniet landelijke bekendheid en is volgens de ijsclub en de SWEK na de Elfstedentocht het belangrijkste schaatsevenement van ons land. De tocht gaat door de karakteristieke Alblasserwaard. De totaal 52 molens van Stichting Werelderfgoed Kinderdijk en van zusterorganisatie SIMAV zijn de bakens in het landschap. Al eeuwenlang pompen zij water op als onderdeel van het unieke watersysteem van de Alblasserwaard.

Nu is het wachten op voldoende ijs.