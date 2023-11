Positieve begroting Molenlanden, maar zorgen over lange termijn

wo 8 nov. 2023, 10:19

MOLENLANDEN • Een begroting met een positief saldo van bijna 800.000 euro zorgde donderdagavond niet voor zorgeloos debat tijdens de commissievergadering van de gemeente Molenlanden.

“De begroting is niet sluitend in het derde en vierde jaar”, betoogde Wout de Jong van het CDA. “Dat is best een punt van zorg.”

Keuzes maken

Een zorg die voorafgaand aan het debat al gedeeld wordt door wethouder Bram Visser. “Structureel ziet het er minder solide uit dan dat we voor 2024 en mogelijk 2025 nog kunnen verwachten. Dat noopt ons tot keuzes maken.”

Of zoals Henk van der Wal van de SGP het verwoordde: “Waakzaamheid is geboden. De broekriem zal aangehaald moeten worden.” Het tekort op de lange termijn moet worden opgevangen door bezuinigen, waar onder meer Michel Blom van Progressief Molenlanden “wat meer moeite heeft met de punten waarop bezuinigd moet worden”.

Slecht signaal

Onder meer het bezuinigen van 70.000 euro op bewonersinitiatieven werd door meerdere partijen niet goed ontvangen en als slecht signaal naar de maatschappij ervaren. Daarnaast worden vraagtekens gezet bij de stijging van de woonlasten met 6,5 procent.

De afvalstoffenheffing gaat van 370 naar 403 euro gemiddeld, de rioolheffing voor eigenaren van 100 naar 106 euro, de rioolheffing van gebruikers van 139 naar 149 euro en de OZB gaat van 316 naar 328 euro. In totaal gaan inwoners met 986 euro zo’n 71 euro meer afrekenen in 2024 dan in 2023.

Prijsstijgingen

Dit komt mede door prijsstijgingen bij GR Waardlanden en de indexering van de rioolheffing en de OZB. Vorig jaar werd nog aan ieder huishouden een korting van 30 euro gegeven. “We wisten dat het niet goed was (bij Waardlanden, red.)”, stelt Wout de Jong van het CDA. “Maar dat het zo veel is wisten we niet. Ik heb de indruk dat dit ook iets is van de laatste weken.”

Wethouder Arco Bikker beloofde schriftelijk terug te komen op de vraag of een hoger bedrag voor afvalstoffenheffing in deze begroting moet worden opgenomen, zeker gezien de ontwikkelingen bij Waardlanden en de vaststelling van de leges voor 2024 in december.

Informatiebeveiliging

Daarnaast zegde wethouder Bram Visser toe, na vragen van Arno van den Hof van de VVD, bij de komende zomernota meer inzicht geven over de informatiebeveiliging. Ook beantwoordt Visser nog enkele technische vragen van het CDA.

Donderdag 9 november staat de begroting op de agenda van de raadsvergadering en moet er ook een besluit vallen. Dat zal niet zonder slag of stoot gaan, zo zal onder meer de afvalstoffenheffing in relatie tot Waardlanden nog enige discussie vergen. En komen de ChristenUnie samen met Progressief Molenlanden met een amendement om de woonlasten te compenseren voor minima.