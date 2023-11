Onderzoek naar opschorten ruiming niet-actieve begraafplaatsen Molenlanden

MOLENLANDEN • Molenlanden gaat uitzoeken of er een uitzondering gemaakt kan worden voor het ruimen van niet-actieve begraafplaatsen in de gemeente. Dat liet wethouder Jan Lock donderdagavond tijdens de commissievergadering weten na vragen van het CDA.

Jonette Korevaar stelde de vraag naar aanleiding van een mededeling over het ruimen van een niet-actieve begraafplaats in Brandwijk. “Daar hing onlangs een briefje dat er geruimd ging worden. Ik was eigenlijk in de veronderstelling, en met mij meerdere anderen, dat dit op niet-actieve begraafplaatsen niet zou gebeuren. Want we ruimen om ruimte te krijgen, dat zal het daar nooit opleveren. Zelfs als er geruimd wordt, wordt er niet meer begraven.”

Lock bevestigde dat hij de vraag ook al via inwoners van Brandwijk had gekregen. Hij stelde dat de ruiming “conform het door de raad vastgestelde beleid” is uitgevoerd. “In de voormalig gemeente Molenwaard was er een ander beleid”, verklaarde hij waar de onduidelijkheid over het ruimen kan zijn ontstaan. “Dat is in de harmonisatie niet meegenomen.”

Ook legde hij uit dat er vanwege het gelijkheidsprincipe op alle begraafplaatsen in de gemeente geruimd wordt. “Vanwege het gelijkheidsprincipe moeten we kijken of we het kunnen motiveren en zo ja hoe. Dus op dat punt hou ik een slag om de arm.”

De wethouder zegt toe uit te zoeken of het mogelijk is om hiervan af te wijken voor niet-actieve begraafplaatsen. “Ik kan u toezeggen dat ik richting de raad met een voorstel komt om te kijken of dit op een andere manier kan. En als dat niet lukt om u te informeren via een raadsinformatiebrief.”

In de gemeente Molenlanden zijn vijf niet actieve begraafplaatsen.