Zonnedak SchooneZon in Nieuw-Lekkerland stap dichterbij

wo 8 nov. 2023, 08:31

NIEUW-LEKKERLAND • De realisatie van het collectieve zonnedakproject met 730 zonnepanelen in Nieuw-Lekkerland komt steeds dichterbij. Het minimaal benodigde aantal leden is behaald, maar er zijn nog certificaten te koop.

“De verkoop van zoncertificaten begon wat aarzelend, maar ligt inmiddels op stoom”, vertelt Edwin de Baat, secretaris en penningmeester van het kernoverleg in Nieuw-Lekkerland en één van de trekkers van het project.

“Dat is mooi, want om Zonnedak SchooneZon te kunnen realiseren is het de bedoeling dat alle 1100 zoncertificaten worden verkocht. Maar dat niet alleen: Energiecoöperatie Nieuw-Lekkerland, die het project gaat realiseren, heeft meer dan 59 leden nodig om gebruik te kunnen maken van de SCE-subsidie. Deze SCE-subsidie garandeert een minimale prijs op de opgewekte stroom. Het financiële risico voor de deelnemers is daardoor zeer laag.”

Iedereen kan meedoen die woonachtig is in de postcodegebieden 2957, 2961, 2959, 2969, 2951, 2954 en 2941. Deelnemen in dit lokale duurzame energieproject is mogelijk door de aanschaf van één of meerdere zoncertificaten.

“Ik ben dan ook heel blij dat Energiecoöperatie Nieuw-Lekkerland nu boven de kritische grens van 59 leden zit”, vervolgt Edwin. “Daarmee komt de realisatie van Zonnedak SchooneZon weer een stap dichterbij. Het is erg leuk om te zien dat er draagvlak en support is vanuit Nieuw-Lekkerland en omstreken om samen duurzame energie op te wekken. We zien aanmeldingen van inwoners die zelf al zonnepanelen op hun dak hebben en graag nog iets extra’s willen doen. Ook mensen die hier niet zelf in kunnen investeren melden zich bij ons. Want voor 250 euro heb je al een zoncertificaat van Zonnedak SchooneZon en draag je bij aan de opwekking van duurzame energie. Ook het lokale bedrijfsleven is heel betrokken en investeert volop in onze zoncertificaten.”

“Nu de Energiecoöperatie voldoende leden heeft kijken we graag vooruit. De bedoeling is dat eind november alle 1100 zoncertificaten verkocht zijn. Dan kunnen we écht gaan bouwen en in de winterperiode de zonnepanelen installeren. Vanaf het voorjaar van 2024 profiteren alle deelnemers dan van de eerste zonne-opbrengst van Zonnedak SchooneZon”, besluit Edwin.

Meedoen met Zonnedak Schoonezon kan door uiterlijk 30 november aan te melden via www.ecmolenlanden.nl. Meer informatie is verkrijgbaar via energiecoopNwL@gmail.com.