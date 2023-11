Strauss & Co op 25 november bij jubilerend Euphonia in Meerkerk

do 9 nov. 2023

MEERKERK • Zaterdag 25 november wordt sporthal De Linde omgetoverd tot een heus Vrijthof ter ere van 125 jaar muziek in Meerkerk.

Aanstaande 1 december is het namelijk op de kop af 125 jaar geleden dat muziekvereniging Euphonia werd opgericht.

Voorproefje

“In het voorjaar hadden we een voorproefje. Met ‘Euphonia door de jaren heen’ was het genieten, in de kleine zaal van sporthal De Linde. Maar nu pakken we heel groots uit”, heeft Marina Kroone-Zwijnenburg voorpret.

Als vertegenwoordigster van de vijfkoppige jubileumcommissie heeft ze het thema bedacht. “Het vorige jubileum stond in het teken van Dance Dance Dance en tien jaar geleden was Tirol het thema”. De aangeschoven dirigent Stephan Koppelaar weet het nog precies. “Het was mijn eerste jubileumconcert. Een paar maanden eerder had ik letterlijk het stokje overgenomen van Henk Bonenkamp, die maar liefst 25 jaar de club heeft geleid.”

Gelijk verkocht

Marina knikt. “Ik ben begonnen onder Henk. Als meisje hoorde ik de muziek spelen en was gelijk verkocht. Ondanks mijn verhuizing naar Nieuw-Lekkerland speel ik al ruim 30 jaar op de bugel in mijn geboortedorp. Bij mijn aanmelding was dit blaasinstrument vrij en heb ik nooit op iets anders gespeeld. Gelukkig maar, want we hebben nu al jaren een gezellig rijtje bugelspeelsters.”

Stephan lacht. “Deze dames wilden weleens in een jurk en toen kwamen we al snel op het idee om De Linde om te toveren tot een Meerkerks Vrijthof. Geheel in de stijl en sfeer van Limburger Andre Rieu. Helaas mochten we zijn naam niet gebruiken en hebben we gekozen voor Strauss & Co. Ook bewust om veertien volledig nieuwe stukken ten gehore te brengen.”

Genieten

De Amersfoorter geniet zichtbaar. “Deze vereniging houdt van gezelligheid, maar ook van uitdagingen. En dus hebben we niet de makkelijkste weg gekozen, maar nieuwe stukken als de Bolero, Zirkus, Strauss & Co en Dance Monkey ingestudeerd. Het was hard werken, maar het is ons gelukt. In het najaar hebben we tijdens een uitvoering op Terschelling een serieuze generale repetitie gehad. Met succes.”

De afgelopen tijd stond in het teken van veel oefenen. Want de Meerkerkers willen natuurlijk hun naam eer aan doen. Euphonia staat namelijk voor ‘welluidend’. Al 125 jaar.

“Een van de eerste muziekstukken zal ongetwijfeld een mars zijn geweest”, denkt Stephan. ”De Vogelkoopman of misschien wel Jubilissimo. Echte klassiekers, net als Holland jubelt. Tijdens Koningsdag spelen we dat nog steeds. Op 25 november maken we andere muziek. Compleet met verkleedpartijen en diverse acts. In samenwerking met Popkoor 0183 uit Gorinchem, een Röhnrad-turnster en diverse solisten uit het het orkest wordt het een zeer speciale avond”, besluit Marina.

Kaarten kosten 15 euro en zijn verkrijgbaar bij Hubo Meerkerk of via www.euphoniameerkerk.nl.

Theo Sprong