Avond en kerkdienst in Giessenburg over de vervolgde kerk

di 7 nov. 2023, 14:30

GIESSENBURG • Op donderdag 16 november komen Egyptenaren ds. Manassa Yousef en Randa Lotfallah op de Open Focus avond in Giessenburg. Zij zullen met de invulling van de avond aansluiten bij de dienst van zondagavond 12 november in de Hervormde kerk van Giessenburg over het lijden in de Naam van Jezus. Deze avond is in samenwerking met de GZB en de zendingscommissie en wordt gehouden in de Rank aan de Dorpsstraat 57 in Giessenburg en start om 19.45 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.