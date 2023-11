Verhalen vol geschiedenis door Gerard van Brakel in Meerkerk

9 minuten geleden

Nieuws 33 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

MEERKERK • Gerard van Brakel hield op maandag 6 november op de Bovezolder in Meerkerk een verhaal vol geschiedenis over de posterijen en anekdotes uit zijn loopbaan als postbode.

Ook werd het eerste exemplaar van het jaarboekje 2023 van de Stichting Vrienden van historisch Meerkerk (en tegenwoordig ook van Leerbroek en Nieuwland) uitgereikt aan Leerbroeker Huib de Klerk. Het boekwerk is verkrijgbaar bij HUBO Van den Berg in Meerkerk, het postkantoor van PLUS in Meerkerk en Leerbroekse Gezelligheid in Leerbroek.