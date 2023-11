Internationale raskattententoonstelling in Sliedrecht

13 minuten geleden

Nieuws 45 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

SLIEDRECHT • In sporthal De Lockhorst in Sliedrecht wordt op zondag 10 december een internationale raskattententoonstelling gehouden, waar ruim 300 raskatten van heel veel verschillende rassen te bewonderen zullen zijn.

Langharige, halflangharige, kortharige en zelfs haarloze katten in veel verschillende kleuren en patronenkunnen kunnen door de bezoekers bewonderd worden. Bezoekers zijn van harte welkom van 10.00 tot 17.30 uur. Entree bedraagt 4 euro voor volwassenen en 3 euro voor kinderen. Ook zijn er gezinskaarten voor 10 euro (voor twee volwassenen en twee kinderen).

De katten worden door internationaal erkende keurmeesters gedurende de hele dag gekeurd naar de standaard die voor dat bewuste ras is vastgesteld. Er zijn wereldkampioenen op de show aanwezig. Zij kunnen met elkaar strijden om de eerste plaats in de Ereklasse. En er worden gedurende de gehele dag vele prijzen in de vorm van een prijsbeker op het podium aan de katten en hun eigenaren uitgereikt. Ook is er een babyklasse voor kittens van 13 tot 17 weken oud.