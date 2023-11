Succesvolle modeshow vintage modeshow en verkoop Soroptimistclub

25 minuten geleden

GORINCHEM • De 31e vintage verkoop en modeshow van Soroptimistclub Merwekring heeft vorige week 13.600 euro opgebracht.

Er kwamen op maandag 30 oktober zo’n 400 bezoekers naar Hotel Van der Valk in Gorinchem. Om 20:00 uur begon een energieke en verrassende modeshow, waarbij mannequins de vintage merkkleding showden. Veel bezoekers gingen naar huis met mooie prijzen, die voor een verloting door lokale ondernemers en de leden van Merwekring beschikbaar waren gesteld.

De opbrengst van 13.600 euro wordt verdeeld onder de drie door de soropimisten gekozen goede doelen. Regionaal doel is de Stichting Sity Academy. Zij besteden het geld aan opleidingen en cursussen voor vrouwen en jongeren. De internationale doelen zijn Edumais en Stichting Nieuwe Generatie Brazil. Deze beide organisaties richten zich op ontwikkelingsmogelijkheden voor kansarme kinderen en jongeren in Brazilië.

Daarnaast heeft Dress for Succes kledingsets uit kunnen zoeken voor hun cliënten. En aan ‘Samen 1’ is op hun verzoek vooral warme kleding gedoneerd. Wat daarna overbleef ging naar de kringloop in Gorinchem. Daar wordt de opbrengst exact bepaald. Vorig jaar kon hierdoor iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt worden aangenomen. Ook dit jaar gaat dat weer gebeuren. Zo dragen de leden van soroptimistclub Merwekring een steentje bij aan de arbeidsmarkt.

Soroptimistclub Merwekring is een serviceclub van vakvrouwen. De club zet zich in voor positieverbetering van vrouwen en kinderen wereldwijd. Zij maakt deel uit van de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao en heeft ruim 3400 leden, verdeeld over 101 clubs.