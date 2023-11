• Fragment uit de Zembla-uitzending over de PFAS-vervuiling.

ChristenUnie Molenlanden: meer steun voor GGD in onderzoek naar PFAS

55 minuten geleden

MOLENLANDEN • De ChristenUnie (CU) in Molenlanden wil dat de GGD meer en beter ondersteund wordt, zodat ze hun onderzoek naar PFAS kunnen verbeteren en goed in staat zijn om vragen van inwoners te beantwoorden.

Er zijn eind oktober in de Tweede Kamer moties aangenomen die hierop betrekking hebben en de plaatselijke fractie van de ChristenUnie wil dat de gemeente deze moties steunt. “We willen dit gelijktijdig doen met andere fracties uit de regio, zodat vanuit onze regio één geluid gaat naar het Rijk: ter versterking van onze positie in de PFAS-Chemours zaak”, aldus Leo Timmer van de ChristenUnie in Molenlanden.

Door proactief met de moties aan de gang te gaan die in de Tweede Kamer zijn aangenomen, kan het onderzoek naar de vervuiling door PFAS sneller en beter gedaan worden, meent de CU in Molenlanden. De partij heeft hierover vragen gesteld aan het gemeentebestuur van Molenlanden.