Natuurfilmer Stijn Philips wil na ‘De Wilde Waard’ een film maken over natuurgebied de Zouweboezem

36 minuten geleden

REGIO • Natuurfilmer Stijn Philips is van plan om een film te maken over natuurgebied de Zouweboezem, tussen Lexmond en Ameide.

Op YouTube doet de inwoner van Noordeloos een oproep om steun om dit project te realiseren. In 2021 bracht Philips, cameraman bij onder meer het televisieprogramma ‘Vroege Vogels’, al de natuurfilm ‘De Wilde Waard’ uit.

Daarin stond de natuur van de Alblasserwaard centraal. De vertoningen trokken in de regio vele belangstellenden; de film draait nog steeds in bioscoop Landvast in Alblasserdam.

Gevarieerd natuurgebied

Nu heeft Stijn Philps zijn oog op de Zouweboezem laten vallen. “Het is een ongelooflijk gevarieerd natuurgebied. Je vindt er allerlei soorten landschappen en dieren die van oudsher passen bij deze streek. Tegelijkertijd staat het gebied onder druk en heeft het te maken met allerlei uitdagingen.”

Het doel van de natuurfilmer is om mensen meer te laten zien van de Zouweboezem. “Ook wil ik meer draagvlak creeren waarom zo’n gebied voor onze streek zo belangrijk is.”

Meer informatie over donaties om het maken van deze film mogelijk te maken: stijnphilipsnatuurfilms@gmail.com.