Bijeenkomst in Giessenburg over warmteoplossingen zonder aardgas

29 minuten geleden

Nieuws











GIESSENBURG • In de Til in Giessenburg wordt op maandag 13 november een bijeenkomst gehouden over de vraag hoe je je huis kunt verwarmen zonder aardgas.

Deze avond is opgezet door de Giessenburgers Martin de Kuiper, Arie Boer en Huib Glerum, en de gemeente Molenlanden.

Onlangs kregen de bewoners van Giessenburg een brief van deze actieve bewoners met een uitnodiging voor een informatieavond en een enquête. De enquêtevragen gingen over wensen rond duurzaamheid en of bewoners misschien actief willen deelnemen aan een gezamenlijk onderzoek in het dorp. Bijna negentig bewoners hebben daar in principe positief op gereageerd. Een geweldig resultaat en dat toont aan dat dit onderwerp ook in Giessenburg leeft.

Op het programma staat onder meer een panelgesprek over deze aanpak en de mogelijkheden voor een warm Giessenburg in de toekomst. Iedereen kan bijdragen aan dit gesprek. Aanvang is om 19.30 uur, de afsluiting rond 21.00 uur. Voor wie wil is er na afloop nog een drankje voor de onderlinge gesprekken.

Meer informatie staat op https://giessenburg.buurkracht-online.nl.