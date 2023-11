Tijdelijke fiets- en wandelbrug Oud-Alblas in gebruik genomen; Jacob Kortelandbrug wordt vervangen

59 minuten geleden

Nieuws 360 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

OUD-ALBLAS • In Oud-Alblas konden fietsers en wandelaars maandag voor het eerst gebruik maken van de tijdelijke fiets- en wandelbrug over de Alblas.

De verbinding is aangelegd in verband met het vervangen van de Jacob Kortelandbrug in het centrum van het dorp. Deze kan daardoor de komende maanden niet gebruikt worden. De fiets- en wandelbrug blijft in ieder geval tot het einde van het jaar liggen.