Tentoonstelling Goed Gezien - Goed Bekeken van 16 tot 18 november

ma 6 nov. 2023, 14:57

NIEUW-LEKKERLAND • Leden van Goed Gezien - Goed Bekeken die in hun vrije tijd met kunst bezig zijn, laten tijdens een driedaagse tentoonstelling van 16 tot 18 november in ‘t Waellant in Nieuw-Lekkerland een selectie van hun werk zien.

Vaak zitten mensen op hun zolder, in een atelier of schuur te werken en krijgen alleen familieleden te zien wat zij maken. Hun werk verdient meer aandacht en krijgt tijdens de tentoonstelling een podium.

Voor het 10-jarig jubileum van de vereniging Goed Gezien – Goed Bekeken is dit jaar ’t Waellant, Ooievaar 10, Nieuw-Lekkerland gekozen. 45 kunstenaars laten een grote verscheidenheid aan kunst zien: schilderijen, fotografie, beeldhouwwerk, boeken, keramiek en textiel. In het Magazine dat ter gelegenheid van het tienjarig bestaan en dankzij een bijdrage van de gemeente Molenlanden is gemaakt, staan afbeeldingen van kunstwerken die door 61 leden gemaakt zijn. Het Magazine wordt tijdens de officiële opening op 16 november om 19.30 uur gepresenteerd.

Op donderdag en vrijdag 17 bezoeken scholen die meedoen aan het scholenproject de tentoonstelling. Voor de leerlingen van de groepen 7 en 8 is een wedstrijd uitgeschreven met het thema ´Om je vingers bij af te likken´. Een deel van deze werkstukken is te zien op de tentoonstelling. Aansluitend aan de opening op donderdagavond worden de prijzen aan de winnaars uitgereikt.

Inwoners, kunstenaars, familieleden, vrienden en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om tijdens de tentoonstelling een kijkje te komen nemen. De tentoonstelling is op donderdag en vrijdag geopend van 09.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Toegang is gratis.

Tijdens de tentoonstelling zijn loten te koop. De bezoeker kan zelf een keuze maken uit vele kunstwerken die meedoen en gewonnen kunnen worden. Zaterdagmiddag om 16.45 uur zal uit alle verkochte loten één lot getrokken worden. De koper van dit lot wint het werkstuk van zijn keuze.