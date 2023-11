Verpleeghuiszorg aan huis in Sliedrecht en Alblasserdam

ma 6 nov. 2023, 13:37

Nieuws 278 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ALBLASSERDAM • Rivas Zorggroep is half oktober gestart met ‘Verzorgd & Prettig Thuis’. Dit is een aanvulling op het bestaande zorgaanbod van Rivas. “Mensen die verpleeghuiszorg nodig hebben, krijgen nu ook de mogelijkheid om dit thuis in de wijk te ontvangen”, zegt Sandra Harsveldt-Quist, directeur Wijkverpleging bij Rivas.

Wie recht heeft op verpleeghuiszorg (Wlz-indicatie), maar het liefst thuis wil blijven wonen, kan dat krijgen via Verzorgd & Prettig Thuis. Rivas zorgt voor alle benodigde ondersteuning, zorg en verpleging in de vertrouwde omgeving.

Verzorgd & Prettig Thuis biedt verschillende vormen van ondersteuning en zorg. Zoals verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp, dagbesteding en meer. Samen met de zorgverlener stelt de cliënt de benodigde zorg en ondersteuning samen. Als het kan gebruiken we slimme thuiszorghulpmiddelen en/of beeldzorg. Zo houdt men controle en vrijheid om langer veilig thuis te blijven wonen.

Verzorgd & Prettig Thuis startte half oktober in Sliedrecht en Alblasserdam. In de loop van 2024 breidt Rivas dit uit naar het hele werkgebied. Voor meer informatie: www.rivas.nl of 0900-8440.